OĞUZLAR KÖMÜR NAKLİYAT’TAN 55 ADET RENAULT TRUCKS ÇEKİCİ İLE BÜYÜK FİLO YATIRIMI

Ticari yaşamına 1960 yılında lojistik firması olarak başlayan Oğuzlar Kömür Nakliyat, 1970’li yıllarda başladığı kömür üretimi ve pazarlaması için filo yatırımlarına devam ediyor. Bandırma, Balıkesir merkezli şirket, yerli ve ithal kömür taşımacılığı için Adr’li ve Retarder’li 55 adet Renault Trucks T460 çekicilerinin teslimatı ile 2020 yılında Renault Trucks’tan aldığı araç sayısını 70 adete yükseltiyor.

Oğuzlar Kömür Nakliyat’ın Bandırma’da bulunan tesislerinde yapılan teslimat törenine Oğuzlar Kömür Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Onur Oğuzbeyi, Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ve Genel Müdürü Mesut Süzer katıldılar.

Oğuzlar Kömür Nakliyat, yerli kömürü Soma ve tesislerine yakın bölgelerden temin ederken yurt dışından ise Rusya’dan kömürleri ithal ediyor. Tesislerinde işlenen kömürlerin nakliyesini ise tüm Türkiye’ye gerçekleştiriyor. Balıkesir, Bandırma’da 200 dönümlük arazilerinde 60 dönüm üzerine kurulu kömür eleme ve torbalama tesisine sahip Oğuzlar Kömür Nakliyat’ın eleme tesisi kapasitesi, 3000 ton/gün iken torbalama kapasitesi ise 1500 ton/gün.

Teslimat Töreninde açıklamalarda bulunan Oğuzlar Kömür Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Onur Oğuzbeyi; “Kömürleri tesisimizde eleme ve paketleme yaparak sanayi ve ısınma amaçlı olarak tüketicilerin hizmetine sunuyoruz. Kömür teslimatlarımızı ise genelde kendi öz mal filomuz ile gerçekleştiriyoruz. Uzun zamandır Renault Trucks çekicileri kullanıyoruz. Ağır tonajlı taşımalarımız için performans, yakıt tasarrufu ve satış sonrası hizmetlerinden çok memnunuz. Bu nedenle filomuzu Renault Trucks araçlar ile tek markalı yapabilmek üzere alımlarımıza devam ediyoruz” diye belirtti.

Oğuzlar Kömür Nakliyat, 2012 yılında teslim aldıkları ilk Renault Trucks Premium araçlardan bu yana yatırımlarına Renault Trucks ile devam ediyor. Daha önce alımları gerçekleştirilen, 650 bin km’de olan Renault Trucks çekicileri bulunduğunu belirten Onur Oğuzbeyi; “Ürünlerimizin Türkiye geneline nakliyesini gerçekleştiriyoruz. İlk teslim aldığımız araçlarımız ile sadece düzenli bakımlarını yaparak hiç sorun yaşanmadan operasyonlarımıza devam ettik. İlk teslim aldığımız 2020 model Renault Trucks T460 çekicileri ise Nisan ayından bu yana kullanıyoruz. Ortalama 3 puanlık yakıt tasarrufu sağladık” şeklinde açıkladı.

Sürücülerinin araçların konforundan çok memnun olduğunu belirten Onur Oğuzbeyi, araçlarını ticari hız açısından önemi ve bakım onarım maliyetlerini düşürmesi nedeniyle özellikle retarderli tercih ettiklerini de belirtti. Oğuzbeyi; “Retarder sayesinde frenleme daha kontrollü olduğu için balata maliyetleri ortadan kalkıyor. Hatalı sürücü frenlemeleri de azaldığı için güvenlik artarken araç bakım maliyetleri de azalıyor” dedi.

Oğuzlar Kömür Nakliyat ile uzun yıllara dayanan bir iş birliği olduğunun altını çizen Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu ise; “Oğuzlar Kömür Nakliyat, iş alanını her zaman geliştiren ve yatırımlarını arttırarak ülke ekonomisine de katkı sağlayan müşterilerimizden biri. Renault Trucks olarak işlerini geliştirirken her zaman yanlarında yer alıyoruz. Tek markalı filo hedeflerinde sorumluluğumuzun farkında olarak operasyonlarına değer katan çözümler sunuyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, yaptığı açıklamada; “Satış ve satış sonrası hizmetlerimiz ile Oğuzlar Kömür Nakliyat’ın faaliyetlerinde her zaman sahip olma maliyetlerini ve kesintisiz operasyonlarını gözetiyoruz. Araçlarının bakım ve onarımlarında Koçaslanlar Otomotiv olarak en hızlı çözümlerimiz ile aksama yaşanmadan operasyonlarının kesintisiz devam etmesine destek oluyoruz. Yeni alımları ile bu çabalarımızı yine takdir ettikleri için çok teşekkür ederiz” diye belirtti.