ÖBB Rail Cargo Group; TransFER bağlantılarını genişleterek Türkiye'yi, Macaristan'ı ve Çekya'yayı birbirine bağlıyor

ÖBB Rail Caro Group (RCG), yeni Budapeşte-Brno TransFER bağlantısını, mevcut Budapest–Köseköy TransFER bağlantısı ile uyarlayarak intermodal ağını genişletiyor. Budapeşte ile Köseköy arası gidiş dönüşlerin ikiye katlanması ve Budapeşte ile Brünn arası yeni TransFER'in kombinasyonu ile bundan sonra mallar haftada iki defa doğrudan Türkiye'den Macaristan'a ve oradan da Çekya'ya taşınabilecek. RCG, müşterilerine böylece özellikle de DSV Türkiye'nin müşterileri için yoğun bir şekilde kullanacağı Çekya ve Türkiye arası yeni, performanslı ve sağlam bir bağlantıyı sunmaktadır. Her iki bağlantı da RCG'nin TransNET'ine en iyi şekilde dâhil edilmiştir ve böylece tüm RCG destinasyonlarına aktarmalar da mümkün kılınmaktadır. Bu yeni taşıma rotası ayrıca Brünn'den kuzey ve kuzey doğu Avrupa ya da Köseköy'den Asya istikameti bağlantıları özelliğine sahiptir. Bunun dışında bağlantı noktası Budapeşte de Yeni İpekyolu bağlantısı için kullanılabilinmektedir. Yeni Budapeşte–Brno TransFER'i RCG, yeni Budapeşte-Brno TransFER bağlantısı ile 5 Mayıs 2021 itibariyle karada ve suda mal akışları için Macaristan ve Çekya arası etkili ve çevre dostu bir taşıma çözümünü mümkün kılmaktadır. Brünn konteyner terminali ile Budapeşte'deki BILK terminali arası bağlantı, sadece 12 saatlik hızlı bir transit süresini sağlamaktadır ve ona haftada iki gidiş dönüş ile hizmet edilmektedir. RCG, ÖBB Rail Cargo Group'un Budapeşte'de bulunan en büyük terminaline olan doğrudan bağlantı ile sadece kapsamlı terminal hizmetlerini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda RCG TransNET üzerinden Adriyatik liman ile Çekya ve bitişik Slovakya arasında hızlı, güvenilir ve cazip bir bağlantı sağlayan Koper bağlantısını da sunuyor. Budapeşte–Köseköy TransFER'de gidiş dönüş artışı Yeni bağlantı ile rotanın Türkiye'ye doğru da güçlendirilmesi hedeflenmektedir. ÖBB RCG dolayısıyla Budapeşte–Köseköy TransFER bağlantısını haftada iki gidiş dönüş ile ikiye katlıyor. Budapeşte–Köseköy TransFER'i, Marmaray tüneli üzerinden Türkiye'nin Asya yakasını Avrupa'ya bağlıyor. Yeni Budapeşte–Brno TransFER'ini Anadolu ve Orta Asya/Çin ile bağlama imkânı sayesinde bunun dışında tüm Batı Avrupa'nın ekonomi merkezleri de birbirine bağlanıyor ve Avrasya bölgesi de RCG ağına dâhil ediliyor. Burada özellikle de Türkiye devlet yolları TCDD'nin operatörü olan Pasifik Eurasia ile kurulan yeni ortaklık, Türkiye'ye ve Türkiye'den BDT ülkelerine ve oradan da Çin'e kadar taşımaları güçlendirmek için Köseköy terminalindeki önemli bir bağlantı parçasıdır.

Birinci milden son mile kadar uçtan uca bağlantı Müşteriler, bu TransFER bağlantısında da aralıksız işlem ve vaktinde taşıma sürelerinden faydalanmaktadır. Traksiyon ve işlem, burada aralıksız olarak tek elden gerçekleşiyor. ÖBB RCG, Türkiye'ye ve Türkiye'den taşıma çözümü ile sadece intermodal ağında mükemmel bir bağlantıyı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Avrasya kıtasında geniş kapsamlı TransNET'ine etkili bir aktarma imkânını da sunuyor. Sabit sefer tarifeleri ve cazip süreler, burada güvenilir ve etkili bir taşıma çözümünü mümkün kılmaktadır. TransNET – Ağ Dokuz farklı dilin mevcut olması ve TransNET'in sezgisel olarak kullanılması ile ÖBB Rail Cargo Group'un yeni dijital haritası, Avrupa yük taşımacılığı piyasasında yeni çıtaları belirliyor. Kullanıcılar, burada arzu ettikleri bağlantıyı bulmak için üç seçeneğe sahip: Ya "Go" ve "Thanks" giri alanlarının yardımıyla mallarınızın başlangıç ve varış yerlerini seçebilirsiniz, bağlantınızı düzenli bir liste görüntüsünde bulabilirsiniz ya da haritanın üzerindeki bir lokasyonun üzerine tıklayabilirsiniz. Ve böylece ihtiyaçlarınıza uyarlanmış bir şekilde birbirine bağlayabileceğiniz ve tüm TransFER bağlantılarından ve kombinasyonlardan oluşan bir dünya size açılmış olur. İlgili rotayı seçtikten sonra, bu rotanın grafik görseli haritada belirir ve seçili lokasyonlarda hangi hizmetlerin sunulduğu gösterilir. TransFER - Bağlantı ÖBB Rail Cargo Group, 50'den fazla ağ ve çok sayıda bireysel TransFER bağlantıları ile tüm Avrasya kıtasında mallar taşımaktadır. Taşıma üniteleri burada tam araç yükleri, intermodal taşımalar üzerinden bireysel toplam çözümlere kadar değişkenlikler göstermektedir. Kalkış ya da hedef noktasına göre elleçleme, depo lojistiği veya gümrük hizmetleri gibi özel nakliye hizmetlerinden de faydalanabilir. RCG burada birinci milden son mile kadar tüm ayrıntılar ile ilgilenmektedir. SmartLINK – Erişim ÖBB Rail Cargo Group, www.smartlink.railcargo.com sayfasında dijital RCG'nin linkini ve böylece tüm hizmet yelpazesini sunuyor. SmartLINK de burada sadece ray sistemine basit erişimi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ray üzerinden yük taşımacılığı için ihtiyaç duyduğu tüm olası yapı taşlarına ilişkin net bir genel bakışı da sunuyor. SmartLINK, demiryolu lojistiğinin dijital dünyasına giriş olarak dört alandan geçiyor: Müşteriler, sefer tarifeli veya bireysel TransFER bağlantıları seçiyor, mevcut donanım ve kendileri için önemli hizmetler ve ek hizmetler (Add-Ons) hakkında bilgi alıyor. Customer-Journey, sonunda müşterilerle birlikte bireysel bir teklifi oluşturan müşteri temsilcileri ile iletişime geçmede bitiyor. Rail Cargo Group: ÖBB'nin yük taşımacılığı Avrupa'nın lider demiryolu lojistikçisi olarak sektörü düzenliyoruz. Yılda 365 gün – günde 24 saat. Avrupa'da Asya'ya kadar. Birinci milden son mile kadar insanları, şirketleri ve piyasaları birbirine bağlıyoruz. 34 ulustan gelen 18 ülkedeki 9.340 çalışanımız, her sene 460.000 ve böylece günde 1.260 treni güvenli bir şekilde hedeflerine ulaştırmamızı mümkün kılıyor. Etkili uçtan uca lojistik çözümlerimiz ile her sene 95 net tonu taşıyoruz. Avusturya'da toplam yük hacmindeki %28,2'lik ray payı ile Avrupa'da lider konumdayız ve tüm Avusturya'da her sene yaklaşık 1,1 milyon ton CO2'den tasarruf ediyoruz. Rail Cargo Group'un faal yönetim kuruluşu, Rail Cargo Austria AG'dir. ÖBB: Bugün. Yarın için. Bizim için

ÖBB, kapsamlı bir mobilite ve lojistik sağlayıcısı olarak 2020 yılında toplamda 287 milyon yolcuyu ve 95 milyon tondan fazla yükü, iklimi ve çevreyi koruyacak şekilde hedeflerine götürmüştür. Çünkü trenler ve tren istasyonları için kullanılan elektrik, %100 yenilenebilir enerjilerden gelmektedir. ÖBB, yolcu taşımada yaklaşık %97 dakiklik ile Avrupa'nın en dakik demiryolları arasındadır. ÖBB, demiryolu altyapısına her sene üç milyar Avro'dan fazla yatırım yaparak yarının ray sistemlerini inşa ediyor. Holding çapında otobüs ve demiryolunda neredeyse 42.000 çalışan ve ilave olarak 2.000 çırak, her gün yaklaşık 1,3 milyon yolcunun ve 1.300 yük trenin her gün güvenli bir şekilde hedeflerine ulaşmalarını sağlıyor. ÖBB, toplu taşımanın belkemiğidir ve Avusturya'nın en büyük iklim koruma şirketi olarak insanları ve yükleri güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde hedeflerine ulaştırıyor. Holding'in stratejik yönetim kuruluşu, ÖBB-Holding AG'dir.