NUHOĞLU: SEKTÖRE DOĞRULAR SÖYLENMİYOR!

UND, 15 Haziran’da 40. Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısını yaparak yeni yönetimi belirleyecek. Seçim için yapılan acıkmalar ise sektörde büyük rahatsızlıklara neden olurken sektördeki birlikteliği bozacak bir amaca dönüştü. UND Başkanı Çetin Nuhoğlu bir açıklamaya yaparak, bunu tasvip etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.



DOĞRULARI SÖYLEYİN!



Seçim için yapılan bölge ziyaretlerindeki açıklamaların tüm sektörde rahatsızlık yarattığını söyleyen UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Kişisel hırslar için yapılan ve çıkar gruplarına hizmet ederek sektörün birlikteliğini bozacak açıklamaları tasvip etmemiz mümkün değildir.



Açıklamaların amacı buysa; UND Yönetim Kurulu ve Çalışma Grupları ve aklı selim üyelerimiz buna izin vermez. Hakkımda dedikodu üreterek algı oluşturmaya kimsenin gücü yetmez. Güneş balçıkla sıvanmaz!” dedi.

Tüm bölgeleri, Yönetim Kurulu üyeleriyle tek tek dolaşacağının altını çizen Nuhoğlu, UND üyelerinden, kendisinden duymadıkları hiçbir söyleme itibar etmemelerini istedi.