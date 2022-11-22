Nüans Logistics “Tırsan, güvenli taşımacılığın tek adresi”

Nüans Logistics, “Oluşturduğumuz Tırsan filosu ile her türlü yükü güvenle taşıyabiliyor, ambalajdan, çeliğe, tekstilden, inşaat malzemesine kadar tüm müşterilerimize eksiksiz ve kaliteli hizmet sunuyoruz”

Ar-Ge yetkinliği ve üretim gücü ile taşımacılığın her sektöründeki müşterilerinin ihtiyaçlarını tam karşılayan Güvenilir lider Tırsan, Adapazarı fabrikasında teslimatlarına devam ediyor. Tırsan’ın gerçekleştirdiği teslimat törenine; Şaheser Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erdi Çapar ve Tırsan Treyler Satış Yönetici Recep Öndal Demirci katılım gösterdi.

Tırsan Araçları ile Avrupa’ya Güvenli Taşımacılık Hizmeti Veriyoruz

Şaheser Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erdi Çapar gerçekleştirilen teslimat töreninde yaptığı konuşmada; ‘’ Firma olarak sektöre hızlı bir giriş yaptık, hedefimiz Avrupa’nın çeşitli noktalarına karayolu taşımacılık hizmetimizi geliştirmek. Güvenli taşımacılık denilince aklımıza tek bir güvenilir üretici geldi o da lider Tırsan. Bunun içinde filomuzu Tırsan’ın araçları ile güçlendirerek, müşterilerimize ihracat ve ithalat alanında güvenli taşımacılık hizmeti sağlayabileceğiz. Tırsan araçları ile müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına doğru zamanda cevap vererek, hızlı ve sonuç odaklı alternatif çözümler sunacağız. Filomuza kattığımız Tırsan’ın verimlilik odaklı Multi Ride araçları sayesinde müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini ve sektördeki rekabet gücümüzü sürekli artıracağız. Ayrıca, Tırsan araçları, uzun yollarda bize hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de sağlamlığıyla bize güven veriyor. Bundan dolayı Müşterilerimize kaliteli ve hızlı hizmet vermek için araç tercihlerinde her zaman Tırsan’ı tercih edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri



Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, çekici ayırt etmez. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir.



Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır.



Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşterimiz için doğru çözümdür.