NGL, Tekstil İhracatı Taşımacılığında Yüzde 25 Büyüme Hedefliyor

TİM verilerine göre geçen yıl tekstil ve ham maddeleri ile hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Türkiye 2021’de 200’ü aşkın ülkeye 30,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Uzun yıllardır en önemli ihracat kalemlerinden olan tekstil ve hazır giyim ürünlerinin, uluslararası taşımacılığı da Türkiye’ye ciddi miktarda döviz kazandırıyor.

Norther Global Logistics’in (NGL) Kurucu Ortağı Ferhat Emanetoğlu

Tekstil taşımacılığında da uzmanlaşan Norther Global Logistics’in (NGL) Kurucu Ortağı Ferhat Emanetoğlu, tekstil sektöründe değişim ve hızın süreklilik arz ettiğini, güvenli teslimatın ön planda tutulduğunu anlattı. Bu yıl tekstil ihracatı taşımacılığında yüzde 25 büyüme hedeflediklerini kaydeden Emanetoğlu, “Sektördeki sezon bazlı satış politikaları nedeniyle ürünlerin bir an önce hasarsız teslim alınması ve perakende satış için hazır hale getirilmesi gerekiyor. Biz de bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için önemli yatırımlar yaptık.” dedi.

Tekstil sektöründe hacimli yükler için ekspres tır taşımacılığı, düşük hacimli yükler için minivan hizmeti verdiklerini aktaran Emanetoğlu, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde yaptıkları yatırımla minivan araç sayılarını 22’ye çıkardıklarını hatırlattı. Emanetoğlu, “Minivan seçeneğiyle Avrupa taşımalarımızda ortalama 2-3 gün gibi bir sürede nihai adrese teslimat yapabiliyoruz. Kolili, askılı ve rulo tekstil ürünlerini parsiyel veya komple olarak güvenle taşıyabiliyoruz. Ekspres taşımalarla hem üretimin hem de satışların kesintisiz devam etmesini sağlıyoruz.” diye konuştu.

“İhracat taşımalarımızın yüzde 30’unu tekstil oluşturuyor”

Toplam ihracat taşımalarının yüzde 30’unun tekstil ürünlerinden oluştuğunu belirten Emanetoğlu, ağırlıklı olarak kara yolu üzerinden Balkan, Baltık, İskandinav ve Benelüks ülkeleri ile Macaristan, Slovakya, Çekya, Polonya ve Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa’ya taşımalar yaptıklarını bununla beraber deniz ve hava yolu taşımacılığı hizmetleriyle de dünyanın her noktasına ulaşabildiklerini sözlerine ekledi.