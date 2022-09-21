NGL FİLOSUNU YENİ IVECO S-WAY ÇEKİCİLERLE GÜÇLENDİRİYOR

Avrupa ile Türkiye arasında entegre lojistik hizmetleri sunan Norther Global Logistics (NGL), filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, 40 adet çekici yatırımı yaptı. IVECO’ya verilen S-Way çekici siparişlerinin ilk 10 adedi, NGL’ye teslim edildi.

NGL Kurucuları Sefa Erol ve Ferhat Emanetoğlu ve IVECO Ağır Vasıta Satış Sorumlusu Mete Geçör’ün hazır olduğu teslimat töreninde konuşan Sefa Erol, yoğun şekilde devam eden uluslararası taşımacılık taleplerini karşılayabilmek için yatırımlarına hız verdiklerini söyledi. Yeni çekici yatırımıyla lojistik operasyonlarındaki işlevselliklerini artırdıklarını dile getiren Erol, siparişlerin tamamını teslim almalarının ardından hedef pazarlardaki hareket kabiliyetlerinin de ciddi olarak artacağını vurguladı.

Sefa Erol, IVECO’yu yaygın servis ağı ve çevreci motor özellikleri nedeniyle tercih ettiklerini belirterek, önümüzdeki dönemde filoya yeni yatırımların süreceğini de sözlerine ekledi.

IVECO Ağır Vasıta Satış Sorumlusu Mete Geçör de yatırımın NGL’ye hayırlı olmasını dileyerek sözlerine şöyle devam etti: “Kurulduğu günden bu yana hızla büyüyen ve yaptığı yatırımlarla sektörde öncü firmalar arasında yerini alan NGL ile yapmış olduğumuz işbirliğinden dolayı IVECO ailesi olarak çok mutluyuz. NGL’nin IVECO markasını tercih nedenlerinin başında işletme giderlerinin düşük olması öncelikli sebebidir. İşbirliğimizin daha uzun devam etmesi için IVECO olarak her zaman elimizden geleni yapacağız.”