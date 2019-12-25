Netlog Lojistik, lastiklerini Prometeon'a emanet etti

2004 yılından bu yana tedarik zinciri yönetimi, depolama, dağıtım, taşımacılık, uluslararası taşımacılık ve satın alma alanlarında faaliyet gösteren Netlog Lojistik Grubu lastiklerini dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi Prometeon’a emanet etti. İş birliği kapsamında Prometeon Türkiye, Netlog’un 2400 aracı kapsayan 15 bin lastiğinin yönetimini üstlenecek.

Öngörülebilir ve şeffaf bütçelerle lastik yönetimi

Dört yıl boyunca sürecek bu büyük çaplı iş birliği kapsamında; Prometeon Türkiye, Netlog Lojistik’in yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarında hizmet veren araçlarına, tamamen Netlog Lojistik’e özel 9 lastik uzmanından oluşan ekibiyle, 7/24 özel hizmet verecek.

Netlog Lojistik’in 2400 aracındaki 15 bin lastiğin yönetimini üstlenen Prometeon, tamamen öngörülebilir ve şeffaf bütçelerle Netlog’a özel çözümler sunacak. Prometeon Türkiye’nin, lastiğin fiyatını kilometre fiyatına dönüştürdüğü, kilometre başı maliyetlendirme anlaşması kapsamında; doğru servis ve filo yönetimi ile lastiğin performansı ve yapacağı kilometre garanti altına alınıyor.

Netlog Lojistik’e ‘ProTruck’ çözüm paketi kapsamında ‘terzi işi’ çözümler

“ProTruck” hizmetleri kapsamında Prometeon, ürünün bakım anından yenilenen ömrüne, sürüşten hurdaya çıkmasına kadar lastiğin yaşam döngüsündeki maliyetlerini azaltmaya odaklanıyor. Prometeon 'terzi işi' çözümleriyle her filoda olduğu gibi Netlog için de ihtiyaçlarına özel hizmetler sunuyor. Bu sayede lastiğe toplam sahip olma maliyeti minimize edilirken, lastikten maksimum verimi almaya ve genel toplamda tasarruf elde etmeye imkan sağlıyor.

İş birliği ile filolarındaki lastiklerinin verimliliğini yükseltirken, kendi iş süreçlerine de daha fazla odaklanabileceklerini vurgulayan Netlog Lojistik Grubu Ticari Operasyonlar Başkanı Olcay Sunucu, şunları kaydetti: “Netlog Lojistik Grubu olarak hizmet sağladığımız coğrafyada yenilikçi entegre lojistik hizmetler sunarak, ürün dolaşımını yöneten, ticaretini yapan ve müşterilerine katma değer yaratan bölge lideri haline gelmiş bulunuyoruz. Bunu yaparken de teknolojinin sunduğu yeni ve çevreci imkanları mümkün olduğunca fazla kullanarak gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.

Son yıllarda artan rekabet koşulları, teknolojideki hızlı dönüşüm, ürün yaşam dönemlerinin kısalması gibi gelişmeler, işletmeleri lojistik faaliyeti yönetimlerini yeniden gözden geçirmek durumunda bırakmıştır. Küreselleşmenin bir sonucu olarak lojistik faaliyetlerinin nitelik ve niceliğinde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak faaliyetlerin maliyetleri de artmıştır. Bu nedenle maliyetlerin hizmet kalitesinde ve yaygınlığında en ufak bir sıkıntı yaratmaksızın yönetilmesi ve kontrol edilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

Netlog Lojistik Grubu olarak bu düşünceyle değişken gider kalemlerimiz arasında büyük bir paya sahip olan lastik yönetim sistemimizi değiştirerek lastik yönetimi, takibi ve raporlaması hizmetlerini, kendi sistemlerimiz ile entegre olacak şekilde Prometeon Türkiye’ye devretme kararı aldık. Prometeon’un sahip olduğu bilgi ve birikim ile çözüm ortaklığımız süresince tüm filomuzun lastik yönetimini çizdiğimiz projeksiyon kapsamında sürdürerek verdiğimiz hizmetin kalitesini artıracağı düşüncesindeyiz.”

Günvaran: “Lastiğin fiyatını kilometre fiyatına dönüştürüyoruz, maliyetleri en aza indiriyoruz”

Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO’su Alp Günvaran ise, şunları söyledi: “İş birliğimiz kapsamında Prometeon Türkiye olarak Netlog Lojistik Grubu’nun 2400 aracı için lastik yönetimi, takibi ve raporlaması hizmetlerini sunacağız. 15 bin lastiğin ölçümünü, raporlamasını, ayrıca stok yönetimi ve takibini de yapacağız. Bu sayede Netlog Lojistik’in lastik konusundaki maliyetlerini etkin bir şekilde yöneterek en aza indirmesine imkan sunacağız. Bu iş birliğindeki bir diğer önemli ayrıntı ise ürettiğimiz Pirelli marka lastiklere duyduğumuz büyük güven. Lastiklerimizin kat edeceği kilometre performansını doğru servis ve filo yönetimimiz sayesinde garanti altına alıyoruz. Lastiğin fiyatını kilometre fiyatına dönüştürüyor, yani aslında lastik gibi önemli ve operasyonel maliyetlerde öne çıkan bir kalemi optimize edip, iş ortağımız için öngörülebilir, yönetilebilir ve şeffaf hale getiriyoruz. Netlog Lojistik Prometeon’un ürettiği premium kalitedeki lastiklerde alacağı bu hizmet sayesinde hem tasarruf sağlayacak hem de operasyonel süreçlerini daha etkin yönetebilecek.”

'ProCheck' lastik takip yazılımı ile Netlog’a ait 15 bin lastik için performans veri bankası oluşturuluyor

Prometeon Türkiye, Netlog Lojistik için “ProTruck” çatısı altında yürütülen yurtiçi ve yurtdışında 7/24 yol yardım hizmeti, filonun tüm lastik envanterinin kayıt altına alınması ve takibi, yeni lastik ve kaplama lastik ihtiyaçlarının tespiti, düzenli saha çalışmaları ve hurdalık analizi ile zamanında tespit ve müdahale, doğru hava basıncı uygulaması ve stok yönetimi hizmetlerini de sunacak. İş birliği kapsamında ayrıca, Prometeon’un ‘ProCheck’ lastik takip çözümü de kullanılacak. ProCheck çözümü ile Netlog’un 15 bin lastiği kayıt altına alınarak Netlog’a özel bir ‘performans bilgi bankası’ oluşturulacak.

Prometeon’un 2016’dan bugüne dek 400 binin üzerinde lastiğe dokunarak filolara maliyet avantajı sağlayan ProTruck çözüm paketi sayesinde lastiklerin tüm yaşam döngüsü takip ediliyor. Bu sayede lastiklerde hem verimlilik analizi yapılıyor hem de geliştirme alanları belirleniyor.