Naklog Lojistik Turpak Teknolojisiyle Yoluna Devam Ediyor!

Güvenli yakıt ikmali süreçlerinde şirketlerin tercihi olmaya devam eden Turpak, Naklog Lojistik'in gücüne güç katmaya devam ediyor. 1988 yılında kurulan NAKLOG, zamanla müşteri talepleri doğrultusunda nakliye operasyonlarına uygun filolaşmaya yönelerek gücünü artırırken, günümüzde proje taşımacılığında iddialı bir şirket haline geldi. Güvenli yakıt ikmal sistemlerinde Turpak ile işbirliği yapan şirket, Turpak yakıt yönetim teknolojileri ile akaryakıt depolarındaki stoklarını anlık olarak görebilirken, yakıt ikmallerini doğru verilerle takip edebiliyor. Emniyetli, güvenli ve verimlilik esaslı ürün ve çözümler üreten Turpak, entegre yakıt yönetim sistemlerini ise her sektöre özel, bütünleşik çözümler sunarak sağlıyor. Öte yandan Naklog Lojistik yetkilileri ayrıca Turpak’ın “Centroweb” yazılımı ile internetin olduğu her yerde, bilgisayar, akıllı telefon veya tabletleri aracılığıyla anlık olarak tüm yakıt verilerine ulaşabiliyor.