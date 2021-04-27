Nakliye/Lojistik sektöründe block zinciri uygulamaları

Avrupa Birliği Parlamentosu’nun gündemindeki ‘Tedarik Zincirleri ve Uluslararası Ticaret için Blok Zinciri’ çalışmaları konusunda Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) insiyatifi olan Blockchain Türkiye Platformu harekete geçti. Uluslararası ticarette blok zinciri uygulamaları bir dizi webinar’da konunun tarafı uzmanlar, düzenleyiciler ve sektör profesyonelleri ile tartışmaya açılıyor.

Blockchain Türkiye Platformu Üretim, Lojistik ve Taşımacılık Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ilk webinar 27 Nisan Salı günü yapılacak. KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı Murat Palaoğlu’nun modere edeceği ‘Nakliye Belgeleri ve Tedarik Zinciri için İzleme Sistemleri’ başlıklı toplantıya IRU Türkiye İş Geliştirme Yöneticisi Erman Ereke, Mentor Gümrük Müşavirliği CEO’su, Akademisyen ve Dünya Gazetesi yazarı Hakan Çınar ile TIRPORT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan katılacak.

Lojistik sektöründeki blok zinciri uygulamalarının değerlendirileceği ve Türkiye için çözüm önerilerinin ele alınacağı toplantıda örnek vakalar, karşılaşılan zorluklar, geliştirme ve benimseme çözümleri gündeme taşınacak.

Konuyla ilgili bilgi veren KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı Murat Palaoğlu sektörün yaşadığı zorluklara değindi. Uluslararası ticaretin blok zincirine geçiş adımları paralelinde Türkiye’nin de hazırlık yapması gerektiğini belirten Palaoğlu şöyle konuştu:

“Lojistik sektöründe ve dış ticarette halen büyük ölçüde manuel, zaman alan, kağıt bazlı süreçler hakim. Sektörün nihai amacı malların tedarik zinciri boyunca sorunsuz geçişini kolaylaştırmak olmalı. Malların alım satımı, belgelerin ve verilerin lojistik yaşam döngüsünün her aşamasında paylaşılmasını gerektirir. Bu süreç ticarette ciddi gecikmelere neden olabiliyor. Nakliye ve gümrük belgeleri etrafındaki idari gecikmelerin azaltılması sektör için ciddi bir zorluk. Ayrıca küresel taşımacılıktaki farklı yetenekler ve standartlar nedeniyle belge alışverişleri farklı formatlarda ilerler. Bu da başka bir karmaşık katmana neden olur. Kamu otoritesi küresel ticarette her zaman çok önemli bir aktördür ve bilgi, belge ve eşya arasında mutlak uyum, güven ve hız ister. Webinar’da tartışmaya açacağımız blok zinciri teknolojisi ticaret ekosistemindeki tüm tarafları birbirine bağlayabilir. Belgeleri dijitalleştirip standart hale getirerek ilgili paydaşlar arasında eş zamanlı paylaşılmasını sağlayabilir. Süreci hızlandıran, kağıt bürokrasisini ortadan kaldıran, daha güvenli, daha şeffaf, daha verimli ve teknolojik bir ticaret kapıda. Bu toplantılarda, Türkiye olarak hangi konulara ve nasıl hazırlık yapmamız gerektiğini tartışarak uluslararası ticaret için blok zinciri konusunda bir zemin hazırlamayı amaçlıyoruz”

Webinar, 27 Nisan 2021 Salı günü saat 14.00’da BCTR Youtube kanalı üzerinden canlı yayımlanacak.