Murat Lojistik’ten Büyük Yatırım

Özmal kamyon ve çekicilerden oluşan frigorifik filosuyla Türkiye genelinde gıda ürünleri lojistiğinin liderlerinden olan Murat Lojistik, yeni 400 kamyonunun frigorifik üst yapıları için Gencer Kasa ile yeni bir iş birliğine imza attı. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, unlu mamuller ve geleneksel gıda ürünlerinin yurt içinde lojistiğini ve önde gelen perakende mağazalarına dağıtımını sağlayan Murat Lojistik, araç yatırımlarını hız kesmeden sürdürürken yine Gencer Kasa araç üstü ekipmanlarını tercih etti.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleşen törene Murat Lojistik CEO’su Murat Yüksel, Yönetim Kurulu Üyesi Celal Yüksel ve Gencer Kasa Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Gencer ile lojistik sektörün önemli isimleri katıldı.

Murat Lojistik CEO’su Murat Yüksel, konu ile ilgili olarak; ‘’Öncelikli dondurulmuş gıda, dondurma, şarküteri, ev dışı tüketim mamülleri ve market ürünleri taşımacılığı yapan şirketimiz, araç üstü ekipman, kasa, klima, asansör (lift) ihtiyacının %75’lik bölümünü konusunda uzman olan ve profesyonel büyümesini kesintisiz olarak sürdüren Gencer Kasa’dan tedarik ediyor. Gıda maddeleri taşıma yönetmeliğindeki değişikliklerin ve zorunlulukların çok önemli olduğu bilinciyle, uygulamanın başladığı tarihten itibaren ATP- FRC Belgeli araç üstü yapı tedariki noktasında Gencer Kasa ile sürdürdüğümüz iş birliği, sektörümüze de ilham olacak’’ diye belirtti.

Hali hazırda operasyona başlayan araçlar ve yeni alım projeleriyle birlikte 400 adet yeni üst yapı anlaşması yapıldığını belirten Murat Yüksel; “Murat Lojistik, 5.500 araçlık filosu ve 6.000 çalışanıyla günlük 20.000 üzeri operasyonu başarıyla tamamlayarak Türkiye’nin lider şirketleri arasında yer alıyor. 2022 yılının sonunda ciromuzu, %35 arttırmayı ön görüyoruz. 2023 yılı planlarımızda ise araç ve araç üstyapı tedariki için 1 Milyar TL’lik yatırım kaynağı ayırdık. Böylece filomuzu %15 oranında büyütmeyi hedefliyoruz” şeklinde ekledi.

Kasa Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Gencer ise açıklamasında; “Devletimizin uyguladığı ATP- FRC belgeli araç üst yapıları kanunundaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği andan itibaren Murat Lojistik, Kasa ekipmalarını kullanıyor. 8 yıldır devam eden iş birliğimiz süresince Murat Lojistik’in 500 aracı için üst yapı ekipmanı tedarik ettik. Memnuniyetleri doğrultusunda yine ATP- FRC tip onay belgeli üst yapılarımızdan teslim edilen ve üretim aşamasında olan toplam 400 yeni ekipmanı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Ekipmanların tamamının teslimatı, 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak‘’ dedi.