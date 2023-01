Mühendislik Sigortaları Hayati Önem Taşıyor

Sigortacılık alanında tüm hizmetleri veren Koçaslanlar Sigorta, kaza branşı başta olmak üzere, Yangın Poliçeleri, Kefalet Sigortaları, Sorumluluk Poliçeleri, Mühendislik Sigortaları, Nakliyat Sigortaları, Bireysel Emeklilik, Sağlık ve Tarım Sigortaları ile kişi veya kurumların yaşam kalitelerini, onlardan gelen talepler dikkate alınarak yükseklere taşımak ve sürekliliğini sağlayacak ürün ve hizmetler sunmaktadır.

GELECEĞİ GÜVENCEYE ALIYOR

Mühendislik Sigortaları’nın işyerleri için öneminden bahseden Koçaslanlar Sigorta Genel Müdürü Rasim Güngör, “Mühendislik sigortaları, sektöre özel oluşturulmuş poliçe türleri arasında yer alan özelleştirilmiş kurumsal sigortalardır. Hayatımızın pek çok alanına etki eden ve sayısız sektörde görev alan mühendislik biçimleri, iş hayatı bağlamında pek çok risk unsuru ve maddi kayıp tehdidi içeriyor. Bu risklerden görülen zararın minimuma indirilmesi ve sermaye sahiplerinin kendisini güvenceye alması için mutlaka bir mühendislik sigortası yaptırması şarttır.” dedi. Mühendislik Sigortaları’nın işletmelerindeki makine ve elektronik cihazları ani ve beklenmedik olaylara karşı güvence altına aldığının altını çizen Güngör, “Elektrik elektronik, bilişim, yazılım, inşaat, endüstri, makine gibi mühendislik türleri, sorun yaşamaya oldukça açık sektörlerdir. Mühendisliğin aktif olarak kullanıldığı sektörlerde, geleceğin garanti altına alınması önem arz etmektedir. Yaşanabilecek kötü olayları düşünmek bile istemememize rağmen, başımıza geldiğinde neler yapacağımızı planlamamız gerekiyor. Tüm bu nedenlerden ötürü bu sektöre yatırım yapan kişiler için büyük avantajlar sunan mühendislik sigortalarını hayati önem taşımaktadır.” diye konuştu.

Mühendislik Sigortası çeşitleri hakkında konuşan Güngör, “Elektronik Cihaz Poliçesi, elektronik cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirli koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir. Makine Kırılması Sigortaları, sigortalı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten uğradığı zararları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir. İnşaat All Risk Sigortaları, inşaat öncesi, sırasında ve inşaat sonrası bakım sürecinde, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin, poliçede belirtilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple uğrayacağı zararları temin eder. Montaj All Risk Sigortaları ise, işletmede kullanılan makinelerin montajı sırasında, poliçede belirtilen istisnalar dışında kalan, beklenmedik ve ani bir nedenle meydana gelebilecek maddi zararları kapsar.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.