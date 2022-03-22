banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Bakan Koca’dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye teşekkür
Bakan Koca’dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye teşekkür
Ukraynalıların yeni adresi Edirne! Ev kiraları arttı...
Ukraynalıların yeni adresi Edirne! Ev kiraları arttı...
Babalar sahaya indi
Babalar sahaya indi
Ağaoğlu'ndan kamuoyu açıklaması!
Ağaoğlu'ndan kamuoyu açıklaması!

MNG Kargo’nun inovatif girişimi ‘En Yakın Kargo Noktası’ ağı tüketicinin ikinci adresi oluyor

Türkiye’de kargo sektörünün öncü firması olan MNG Kargo yeni inovatif girişimini duyurdu. Şirket, kurduğu bağımsız teslimat noktası ağı ‘En Yakın Kargo Noktası’ ile tüketicinin işini kolaylaştırırken esnafa da ek gelir imkanı sunuyor.

Lojistik 22.03.2022, 15:42
MNG Kargo’nun inovatif girişimi ‘En Yakın Kargo Noktası’ ağı tüketicinin ikinci adresi oluyor

E-ticaret kargo alıcıları kargolarını beklemeden, adreslerine en yakın noktalardan teslim alıyor, böylece adreste kargo bekleme devri sona eriyor. ‘En Yakın Kargo Noktası’, tüketicinin ev adresinden sonra kargoların teslimi ve iadesi için en çok tercih ettiği ikinci adresi oluyor.

Türkiye’de kargoculuk sektöründe ilkleri geliştiren MNG Kargo, hizmet kalitesini artırmaya yönelik yenilikçi çözümlere imza atmaya devam ediyor. Şirketin bu yaklaşımla hayata geçirdiği son uygulama, kargo alıcılarının, anlaşmalı e-ticaret siteleri üzerinden verdikleri siparişlerini kendilerine en yakın teslimat noktalarından almalarına olanak sağlayan bağımsız teslimat noktası ağı ‘En Yakın Kargo Noktası’ oldu.

En Yakın Kargo Noktası, MNG Kargo’nun kurum içi kaynaklarıyla geliştirdiği teknoloji alt yapısıyla doğrudan e-ticaret firmalarıyla entegre olarak çalışıyor. E-ticaret sitesi üzerinden yapılan alışverişlerde, satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması fark etmeksizin, alıcılar, bağımsız olarak sepetlerindeki farklı kargo firmalarıyla gelecek ürünlerini seçtiklerini En Yakın Kargo Noktası’na yönlendirebiliyor. Böylece alıcı, adresinde kargo beklemeden birden fazla kargoyu, tek noktadan kolaylıkla teslim alabiliyor.

 En Yakın Kargo Noktası’nın teslimat noktaları, yakın zamanda pek çok e-ticaret sitesiyle entegre olarak e-ticaret tüketicilerine hizmet sunmaya başlayacak.  Şu an yaklaşık 1.500 noktada hizmet veren En Yakın Kargo Noktası, ilerleyen süreçte teslim alım noktalarının sayısını da artıracak. 

Kargo iadelerinde şube aramaya son

Kargo alıcılarının ev ya da işyerlerinde kargolarını beklemeden, e-ticaret alışverişlerinde kendilerine en yakın kargo noktasını seçerek esnek saat dilimlerinde kargolarını almalarına olanak sağlayan sistem, tüketicilerin e-ticaret iadelerini de kolaylıkla geri gönderebilmesine imkan sağlıyor. Tüketiciler e-ticaret iadeleri için kargo şubesi aramaksızın adreslerine en yakın kargo noktasına tüm kargolarını iade edebiliyor. Böylece e-ticaret üzerinden yapılan online alışverişlerin iadelerinde de tüketiciler için hem iade işlemi kolaylaşıyor hem de iade süreci hızlanıyor. ‘En Yakın Kargo Noktası’, tüketicilerin ev adreslerinden sonra kargoların teslimi ve iadesi için en çok tercih edilen ikinci adresi oluyor.

Esnafa ek gelir imkanı 

En Yakın Kargo Noktası modeli aynı zamanda esnafa ek gelir imkanı da sağlıyor. En Yakın Kargo Noktası olarak hizmet verecek esnaf teslim ettiği ve teslim aldığı her kargo başına ek gelir elde ediyor. Teslimatlara ilişkin müşteri memnuniyeti ne kadar yüksekse işletme o kadar çok tercih ediliyor. 

Sektöre hizmet eden yepyeni bir marka

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan MNG Kargo İnovasyon ve İş Geliştirme Direktörü Mert Küçüközkan, “MNG Kargo olarak teknolojik değişimin yanı sıra, şirket içi inovasyon ve girişimciliği artıran bir kültürel değişimin de öncülüğünü yapıyoruz. Bunun en güzel örneği de şirket içerisinde tamamen ayrı bir ekip ile faaliyete başlayan En Yakın Kargo Noktası oldu. En Yakın Kargo Noktası, kurum içi girişimciliğin bir ürünü olarak tüm sektöre hizmet eden yepyeni bir marka olarak doğdu. Hangi kargo şirketi olduğu fark etmeksizin bağımsız olarak tüketicilere teslimat ve iade gönderimi hizmeti veriyor. Böylece lokal işletmeler ise ek gelir elde ederken yeni müşteri edinme için de fırsat kazanmış oluyor.” dedi.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19