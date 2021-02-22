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MNG Kargo’dan Teknoloji Hamlesi

Yeni nesil kurye hizmeti; Next ile kullanıcı deneyimine odaklanan ve BT yatırımlarına hız katan MNG Kargo, iletişim altyapısını Vitel’in desteği ile yeniledi.

Lojistik 22.02.2021, 14:31
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MNG Kargo’dan Teknoloji Hamlesi

Pandemi şüphe yok ki hemen hemen her sektörde dijitalleşme sürecini hızlandırdı.   Çevik yönetim metodolojilerinden faydalanan ve bilgi teknolojilerine yatırım yapan kurumlar 2020’nin yıldızı oldu. Geçtiğimiz yıl BT yatırımlarına hız katan ve Vitel’in desteği ile iletişim altyapısını yenileyen MNG Kargo, Next adını verdiği mobil kurye uygulaması ile inovasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

MNG Kargo Bilgi Teknolojileri Direktörü Cengiz Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre; Next mobil uygulaması ile MNG Kargo bünyesindeki kuryelerin operasyonel verimliliği artırılırken, gönderici ve alıcı odaklı yeni bir yaklaşım ile kullanıcı deneyimi en üst seviyeye çıkartıldı.

MNG Kargo’nun 850 şubesi, 27 aktarma merkezi, 14 Bölge Müdürlüğü, 3.000 kara taşıma aracı ve yaklaşık 12 bin çalışanı ile yurtiçi ve yurtdışında hem kurumsal hem de bireysel müşterilerine lojistik servis hizmeti veren, Türkiye’nin en büyük ilk üç kargo şirketinden biri olduğunu hatırlatan Yılmaz,

“Pandemi sürecinde; bulut hizmetlerinin olgunlaşması, mobil cihazların ve bağlantının kurumlarda ve son kullanıcılarda yaygınlaşması, her an çevrimiçi olabilme, veriye her yerden ve her şekilde ulaşabilme şirketimizin iş yapış şeklini çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Dijital iş stratejimizi sürekli güncelleyerek çevik iş uygulamalarını hızlıca bünyemize entegre ettik. Operasyonel verimliliğimizi en üst düzeye çıkarırken gönderici ve alıcı deneyimini ise mükemmelleştirmeyi hedefledik” dedi.

“2020 yılında alışveriş alışkanlıklarının değişmesi, şirketlerin iş yapış şeklinin evrilmesine vesile oldu. Bu gelişmeler doğrultusunda e-ticaret iş hacminin artması; taşımacılık sektörünün iş modelinin değişmesine ve yeni çözümler üretilmesine zemin hazırladı. MNG Kargo olarak öncelikle değişen çalışma modellerine uyum sağlayacak dinamik ve kullanılabilirlik seviyesi yüksek bir teknolojik altyapısı oluşturduk. Müşteri ihtiyaçlarına göre yeni dijital çözümler üreterek sektörde farklılık yaratacak projelerimizi devreye almaya başladık” şeklinde konuşan Cengiz Yılmaz yeni nesil kargo hizmeti Next hakkında şu bilgileri verdi:

“Scrum metodolojisini teknoloji departmanının ana yönetim metodolojilerinden biri haline getiren Next uygulaması, şirket içerisinde ürün bazlı bir yönetim anlayışının temelini oluşturdu. Next ile rotalama kullanarak kolay teslim etme ve teslim alma fonksiyonları, etkili harita kullanımı, offline kullanım ve kurye performans yönetimi gibi kazanımlarımız oldu. 850 şubeye yayılan teknoloji hizmetlerimize servis bazlı performans yaklaşımını getirerek 7/24 süreklilik ve performans garantisi hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

MNG Kargo bünyesinde aktarma ve el terminali uygulamalarımızı yeniden kurgulayarak modernizasyon çalışmamızı tamamladık. Dijital dönüşüm projemiz kapsamında; sistem odalarını, sunucuları, network ekipmanlarını, el terminallerini, bilgisayarlar ve kablosuz ağ cihazlarımızı yeniledik. Teknolojik aktarma merkezlerinde akıllı kabin yapısına geçerek dış faktörlerin etkisini minimum seviyeye indirdik. Bu süreçte Vitel’den yüksek hızlı mobil çözüm, kablosuz ağ dönüşümü ve karasal hat optimizasyon projesi için destek aldık.”

Ağ altyapımızı Peplink çözümleri ile güçlendirdik

“Vitel'in çözüm ve memnuniyet odaklı yaklaşımı, projelerin zamanında ve başarılı bir şekilde bitmesini sağladı” şeklinde konuşan Cengiz Yılmaz iki firma arasında gerçekleştirilen stratejik iş ortaklığının kazanımlarını şu şekilde özetledi:

Yüksek iş verimliği, geniş kapsama alanı

“Vitel’in desteği ile birimlerin değişikliği sürecinde;  hat tahsis sürelerini beklemeden ve herhangi bir performans düşüşü yaşamadan,  hızlı ve sorunsuz bir şekilde taşınma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Hat tahsis süresinin uzun sürmesi bizim için çözüm üretmemiz gereken önemli bir noktaydı.  Performansımızı düşürmeden 7/24 kesintisiz ve güvenli bir şekilde iş süreçlerinin devamlılığı bizim için oldukça önemli bir kriterdi. Yeni birim açılışlarında veya minihub ve aktarma merkezlerinde yer değişikliği olduğunda; karasal hat alt yapısı olmayan lokasyonlarda ihtiyacımızı karşılamak için hız ve mobilite sağlayacak çözümler arayışına girdik. Bu konuda ihtiyaç duyduğumuz noktalara maksimum fayda sağlayacağını düşündüğümüz Peplink’in MAXHD4 ve MAXBR1 Mini cihazlarını  konumlandırmaya karar verdik. Lokasyon bazlı erişim ihtiyacımıza bağlı olarak 4 LTE porttan 8 LTE portta kadar bonding ile yüksek hızlı ve kesintisiz şekilde merkez iletişimini sağladık. Sahada cihaz sayısının ve kullanımın artması ile beraber kablosuz ağ ortamı ile ilgili modernizasyon ve kapasite artırım çalışmaları için de Vitel’den destek aldık. Verimliliği yüksek, kapsama alanı geniş, güvenilir, dış ortamlardan en az seviyede etkilenen RUIJIE outdoor wifi6 RG-AP680CD ve RG-AP630(IODA/IDA2)Access point’leri kullanarak aktarma merkezlerimizde kablosuz iletişimimizin kapsama alanını en yüksek seviyeye getirdik. Aktarma merkezlerimizin araç alanlarında bile Ruijie ürünleri iş ihtiyaçlarımıza eksiksiz bir şekilde cevap verdi. 

Öte yandan veri değişim hızımızın önce ki yıllara göre iki katın üzerinde artış göstermesinden dolayı olağanüstü veri merkezine gönderilen veri miktarı oldukça artmıştı. Olası bir felaket anında kabul edilebilir veri kaybı zamanını istediğimiz seviyede tutmak için bağlantı sağladığımız uzak alan erişim hatlarının(WAN) hızını yükseltmek ya da hattı optimize etmek için çözüm arayışındaydık. Bu noktada Vitel’in sunduğu Silverpeak optimizasyon çözümünü bünyemize entegre ettik. WAN hızlarımızı artırmadan Veri merkezi ile haberleşme altyapımızda Silverpeak ile optimizasyon yaparak WAN hatlarımızı 10 kat daha hızlı hale getirdik.

İnsan odaklı teknoloji yatırımlarımız sürecek

MNG Kargo olarak; esnek kapasite kullanımını daha etkili bir şekilde planlamak, proaktif olabilmemizin önünü açan ürünleri ve uygulamaları geliştirmek ve yaygınlaştırmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Operasyon kalitemizi daha da artırarak ilk tercih edilen

kargo şirketi olmayı hedefliyoruz. 2020 yılı içinde oluşturduğumuz yeni dijital kanallarımız aracılığıyla müşterilerimizin kullanıcı deneyimi yükseltmeyi amaçlıyoruz. 2021 yılında insan odaklı teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

MNG Kargo’nun dijital dönüşüm projesi ile görüş bildiren Vitel Proje Geliştirme Direktörü  Aynur Atan ise şöyle konuştu: “Katma değerli distribütör kimliğimiz ile  iş ortaklarımız üzerinden müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri verimlilik/sürdürülebilirlik odağı ile sunarken maliyetlerini de minimize ediyoruz. Dönemselliğin oldukça etkili olduğu e-ticaret sektöründeki hacim dalgalanmaları, kargo şirketlerinin kapasitelerini planlamalarını zorlaştırıyor. Ayrıca pandemiyle birlikte offline olarak faaliyet gösteren KOBİ’lerin büyük bir kısmı online dükkanlar açarak e-ticarete başladı. İş hacmi artan ve hacim dalgalanmalarını en etkin şekilde yöneterek gönderici ve alıcıların memnuniyetine odaklanan MNG Kargo’ya pandemi sürecinde iş çözümlerimizle destek olmak bizi oldukça mutlu etti.

Biliyoruz ki yeni teknolojilerin hayatımıza girmesiyle eş zamanlı olarak Digital Dönüşüm yolculuğu da devam edecek. Vitel olarak ürün ve hizmetlerimiz ile iş ortaklarımız ve müşterilerimizin yanında yer almak en büyük motivasyonumuz kaynağımız. Projede tercih edilen; Peplink’in Hızlı /kesintisiz/güvenli/akıllı -LTE Bonding-SDWAN ürün ailesi,  Ruijie’nin  yüksek performanslı ve güvenli kablosuz erişim noktaları, Silverpeak’ın  SDWAN ve  optimizasyon çözümleri,  bugünden yarının iş ihtiyaçlarına cevap verebilen esneklik özelliği ile öne çıkıyor.”

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