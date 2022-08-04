MNG Kargo’da üst düzey atama

Türkiye’nin ‘İlk tercih edilen ve en kaliteli kargo firması olmak’ hedefiyle faaliyetlerini sürdüren MNG Kargo’da önemli bir organizasyon değişikliği yaşandı. 2017 yılından bu yana şirkette CFO olarak görev yapan Kağan Gündüz, İcra Kurulu Başkanlığı görevine atandı. Son 3,5 yıldır bu görevi yürüten Salim Güneş ise yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak.

Çalışma hayatına Ernst&Young birleşme ve satın alma danışmanlığı hizmetlerinde başlayan Kağan Gündüz, 16 yıllık kariyerinde reel, bankacılık ve danışmanlık sektörlerinde üst düzey pozisyonlarda görev aldı. MNG Kargo’nun 2017 yılı sonunda Turkven ve Sancak Grubu tarafından satın alınmasının ardından şirketin CFO’su olarak görev yapmaya başlayan Kağan Gündüz, 3 Ağustos tarihi itibarıyla da MNG Kargo İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak atandı.

2006 yılında Koç Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümlerinden birincilikle mezun olan Kağan Gündüz, 2015-2016 yıllarında Commercial Bank of Qatar sponsorluğunda HEC Paris’te yönetici eğitim programını tamamladı.