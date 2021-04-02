MNG Kargo, teknoloji altyapısına 3 yılda 70 milyon TL yatırım yaptı

Pandemi sürecinde sunduğu hizmeti tüketicilerin beklentisi ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerine getirebilmek için, teknolojiye dayalı inovasyonları çok hızlı bir şekilde geliştiren şirketin günlük işlem kapasitesi 700 bin adede yükselirken, yüzde 90 müşteri memnuniyeti sağlanarak önemli başarı elde edildi.

MNG Kargo, sektörde bir ilk olan Ar-Ge Merkezi’ni 2017 yılında hayata geçirdikten sonra tüm süreçlerinde müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik gerçek zamanlı çözümler üretmeye odaklandı. 2018 yılında başlatılan teknoloji yatırımları kapsamında sunucu, ağ altyapısı ve depolama üniteleri yeni teknolojilere yükseltilerek 5 kat kapasite artışı gerçekleştirildi. Aktarma merkezlerinin teknoloji altyapısı yenilenerek verinin merkezileştirilmesi ve eş zamanlı yönetilebilmesi sağlandı. Şube hatları ve bağlantı cihazları yenilenirken, saha operasyonlarında kullanılmak üzere 3.500 yeni terminal satın alındı. Son 3 yılda yapılan toplam teknoloji yatırımı yaklaşık 70 milyon TL olurken, pandemi döneminde artan talebe karşılık verebilmek için kapasite artışına yönelik yatırımlara ve hizmet kalitesini artıracak teknolojik uygulamalara hız verildi. Şirket 2021 yılında, aktarma ve teknolojik altyapı yatırımları ağırlıklı olmak üzere 60 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor.

Hizmet kalitesini artıracak dijital çözümler yolda

MNG Kargo Bilgi Teknolojileri, İş Geliştirme ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Yoluaçık, düzenlediği dijital basın toplantısında, “Pandemi sürecinde sunduğumuz hizmeti tüketicilerin beklentisine ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerine getirebilmek için, teknolojiye dayalı inovasyonları çok hızlı bir şekilde geliştirdik. QR kod, şifre ve OCR teknolojisi üzerinden kimlik okutma ile temassız bir şekilde alıcılardan imza almadan çok daha hızlı teslimat yapmayı başardık. ‘Offline Teslimat’ uygulamamızla mobil hattın çekmediği kot farkı vb. olan noktalarda da teslimatlarımızı zamanında ve eksiksiz yapabildik. Bundan sonraki süreçte, iç ve dış müşterilerimizin kullanacağı dijital uygulamalar, yeni teslimat modellerini destekleyen ve operasyonumuzu mükemmelleştirmeyi hedefleyen dijital çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Böylece hem hizmet kalitemizi daha da yukarılara çekecek hem de her yıl taşıdığımız paket sayısını düzenli şekilde artıracağız” şeklinde konuştu.

MNG Kargo’nun cirosu %56 arttı

Son yıllarda ivme kazanan online alışverişin pandemi nedeniyle rekor büyüme kaydettiğini hatırlatan Yoluaçık, bu gelişmeye paralel olarak MNG Kargo’nun 2020 cirosunda e-ticaretin payının yüzde 55’e çıktığını açıkladı. Şirket genelinde yüzde 56 ciro büyümesi sağlandı.

Müşteri memnuniyeti %90’a çıktı

Pandemi nedeniyle alıcı beklentilerinin değiştiğini, MNG Kargo’nun da tüm süreçlerini buna göre uyumlandırdığını söyleyen Yoluaçık, “Daha önce başarı kriterimiz taşınan kargo sayısı iken, artık müşteri memnuniyeti daha öncelikli hale geldi” dedi. MNG Kargo bu yaklaşımla memnuniyet ve sonuç odaklı bir Talep & Şikayet yönetimi kurguladı. Bu kapsamda tüm sosyal medya ve iletişim kanallarından alıcıların sesine kulak verilerek, sorunlarına çözüm sunulması hedefleniyor. Kuryelerin performans ve prim değerlendirmeleri de müşteri memnuniyeti üzerinden yapılıyor. Tüm bu çalışmalar neticesinde 2020 yılı ortalama müşteri memnuniyet oranı, bu yılın ilk çeyreğinde 10 puan artarak, yüzde 90 memnuniyet oranına ulaşıldı.

Pandemi sürecinde istihdama destek

Yine MNG Kargo tarafından iki yıl önce sektöre kazandırılan bir uygulama olan Girişimci Kurye Modeli de pandemi sürecinde istihdama destek açısından önemli katkılar yaptı. Next mobil kurye uygulamasıyla desteklenen model sayesinde, kitlesel kaynak yönetimiyle 700 araçlı girişimci kuryeye iş imkanı sağlandı. Kargolar, pandemi döneminde daha kısa sürede ve yüksek müşteri memnuniyetiyle teslim edildi. Modeli daha da yaygınlaştırmayı planlayan MNG Kargo, bu yılın sonunda 1.000 Girişimci Kurye sayısına ulaşmayı hedefliyor.

Kargo ‘rut planı’ ile daha hızlı dağıtılacak

MNG Kargo, bu dönemde tamamen kendi iç kaynaklarıyla geliştirdiği Next uygulamasıyla sektörde ciddi anlamda ayrıştı. Sürekli ek özelliklerle çevik bir şekilde geliştirilen Next ile rotalama kullanarak kolay teslim etme ve teslim alma fonksiyonları, etkili harita kullanımı, offline kullanım ve kurye performans yönetimi gibi kazanımlar elde edildi.

Gökhan Yoluaçık’ın verdiği bilgiye göre, MNG Kargo, günlük kargo dağıtımlarını optimize ederek kuryelerin kargolarını belirli bir rut planı dahilinde daha verimli ve hızla dağıtmalarını sağlayacak yeni bir model üzerinde çalışıyor. Bu modelde alıcı evinde bekletilmeden kargonun kendisine tahmini varış süresi bildirilecek. Ayrıca çok yakında notlu teslimat da yapılmaya başlanacak.

Yoluaçık ayrıca, değişen e-ticaret müşteri taleplerini karşılayabilmek için şubeyi aramadan kargo talebini online oluşturma, şubeye gitmeden kargoyu kolayca teslim etme ve kolay iade ile daha fazla e-ticaret alışverişini destekleme konularında çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Genç yeteneklere ve yeni fikirlere açık

MNG Kargo, genç yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla çeşitli yetenek programları gerçekleştiriyor. Bu süreçte farklı sektörlerden ve farklı illerden gelen ekiplere eğitimler verilerek, projeleri şirket içinde hayata geçiriliyor. Başvuran 955 kişi arasından yapılan değerlendirme sonucunda 40 aday ile görüşme gerçekleştirilirken, 9 kişi çalışan olarak MNG Kargo Ailesine katıldı.

Öte yandan yeni teknolojik fikirlere verdikleri önem doğrultusunda geçen yıl temmuz ayında sektörde bir ilk olan hackathon yarışmasını düzenlediklerini kaydeden Gökhan Yoluaçık, “Katılımcılar yarışmada MNG Kargo müşterilerinin kargo takibini daha kolay yapabileceği bir geliştirme önerisi ve müşterinin kargoyu daha hızlı ve kolay almasını sağlayacak bir geliştirme önerisi üzerine çalıştı. Gelen 120 projeden 10’u ilerlemeye değer bulundu. Notlu teslimat da bu projelerden biri…” dedi.

MNG KARGO’NUN KÜNYESİ

Tüm Türkiye ve 220 farklı ülkeye hizmet

850+ MNG Kargo şubesi

9 Teknolojik Aktarma Merkezi

Sektörde ilk (2011)

27 Aktarma Merkezi

14 Bölge Müdürlüğü

45 Mini Hub

3.200+ Taşıma Aracı

11.000+ Çalışan

Günlük 700.000+ işlem kapasitesi

Sektörde ilk Ar-Ge Merkezi (2017)

Çalışan sayısı: 70

Faydalı model:3

Tamamlanan proje: 10