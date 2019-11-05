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MNG Kargo, internet kargoculuğunu “Online Şube” ile başlatıyor

MNG Kargo, tüm ticari, KOBİ ve bireysel müşterilerinin kargo işlemlerini kolaylaştıracak bir uygulamayı hayata geçiriyor. Online Şube, müşterilerinin kurulum gerektirmeden, kargo süreçlerini yönetmelerine ve kargo ile ilgili her türlü işlemi tek bir platform üzerinden, kolayca yapabilmelerine olanak sağlıyor.

MNG Kargo, internet kargoculuğunu “Online Şube” ile başlatıyor

MNG Kargo, tüm ticari, KOBİ ve bireysel müşterilerinin kargo işlemlerini kolaylaştıracak bir uygulamayı hayata geçiriyor. Online Şube, müşterilerinin kurulum gerektirmeden, kargo süreçlerini yönetmelerine ve kargo ile ilgili her türlü işlemi tek bir platform üzerinden, kolayca yapabilmelerine olanak sağlıyor.

05 Kasım 2019 Salı 16:59
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MNG Kargo, internet kargoculuğunu “Online Şube” ile başlatıyor

Dünya standartlarındaki hizmet anlayışı ile ülkemiz taşımacılık sektörüne çağdaş dinamikler kazandırmış olan MNG Kargo, tüm ticari, KOBİ ve bireysel müşterilerinin kargo işlemlerini kolaylaştıracak bir uygulamayı hayata geçiriyor. Online Şube kurulum gerektirmeden, online olarak kargo süreçlerinin yönetilmesine ve kargo ile ilgili her türlü işlemin tek bir platform üzerinden, kolayca yapılabilmesine olanak sağlıyor.

Sisteme internet bağlantısı olan her yerden ulaşılabiliyor. Kargo gönderileri toplu gönderi datası (Excel) ile sisteme yüklenebiliyor ve bu data ile gönderi hazırlanabiliyor. Online Şube sayesinde devamlı yapılan gönderiler kaydedilebiliyor ve tekrar aynı bilgileri girmeden gönderi yapılabiliyor. Böylece gönderim işlemleri çok daha hızlı olabiliyor. Kargo gönderileri ile ilgili tüm raporlar özet ve detay olarak görüntülenebiliyor. Farklı kişilere kullanıcı adı ve şifre tanımlanabiliyor, sistemde yetkileri belirlenebiliyor. Adres defteri de oluşturulabilen sistemde, gönderi sırasında kayıtlı adreslere kolayca gönderi yapılabiliyor.

Diğer entegrasyon sistemleri ile koordineli olarak çalışabilen Online Şube ile e-ticaret sitesi gönderileri ve web servis üzerinden gelen veri ile gönderi çıkışı sağlanabiliyor. Online ödeme yapılabilen Online Şube’de cari hesaplar da görüntülenebiliyor.

Birlikte çalıştığı ticari müşterilerin işlemlerini Online Şube ile çok daha hızlı yapmasını amaçlayan MNG Kargo, KOBİ’lere olan desteğini devam ettiriyor.

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