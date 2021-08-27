MNG Kargo duyurdu! Müşterilerin tüm bilgileri çalındı

MNG Kargo tarafından yapılan bildirimde, sızmanın 15 Ağustos'ta başladığı, 23 Ağustos'ta tespit edildiği, ihlalden etkilenen kişi sayısının ise belirlenemediği kaydedildi.

“SİSTEMDEN KAYNAKLI BİR AÇIK YOK”

MNG Kargo'nun KVKK'ya yaptığı bildirimde, 'ihlalin, veri sorumlusunun kurumsal müşterilere sunduğu web servis üzerinden, kurumsal müşteriye/müşterilere ait kullanıcı adı ve şifrenin elde edilmesinden kaynaklı olarak, kurumsal müşterinin/müşterilerin hesaplarına yetkisiz erişim gerçekleştiren kişi/kişiler üzerinden sızma şeklinde olduğunun ve sistemden kaynaklı bir açık olmadığının düşünüldüğü' belirtildi.

Bildirimde ayrıca, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü vurgulanarak, ilgili kişilerin veri ihlali ile ilgili https://www.mngkargo.com.tr/iletisim internet sayfası, 0(850) 222 06 06 numaralı çağrı merkezi ve kisiselveri@mngkargo.com.tr e-posta adresinden bilgi alabileceği ifade edildi. (Sputnik)