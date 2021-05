MİRAN LOJİSTİK, TAMAMI TIRSAN OLAN FİLOSUNU 150 ADEDE YÜKSELTTİ

44 yıldır treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, Adapazarı Fabrikasında Covid-19’a karşı tüm güvenlik önlemlerini alarak, teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor.

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla sektöre yön veren ve lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden Tırsan’ın gerçekleştirdiği teslimat törenine; Miran Lojistik Müdürü Bayram Gökdemir, Miran Lojistik Yurt İçi Operasyon Sorumlusu Furkan Gökdemir, Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Tırsan Treyler Satış Uzmanı Emin Dilovan Kınay katılım gösterdi.

İngiltere’de de Tırsan ile Büyüyoruz Teslimat töreninde Miran Lojistik’in faaliyetleri hakkında da bilgi veren Miran Lojistik Müdürü Bayram Gökdemir, “Firma olarak Mersin, İstanbul ve Bursa olmak üzere 3 merkezden Türkiye operasyonlarımızı yürütmekteyiz. İngiltere’de kurmuş olduğumuz Miran Logistics UK şirketimiz ile de müşterilerimizin İngiltere içindeki taşıma faaliyetlerini organize etmekteyiz. Ayrıca, Erbil’de yapılanmamız bulunmaktadır ve bölgeye yapılan taşımalar bu merkezden yönetilmektedir” dedi.

Gökdemir, teslimat töreninde yaptığı açıklamalara şu şekilde devam etti, “Türkiye’nin tüm bölgelerinden aldığımız komple ve parsiyel yükleri İngiltere ve İrlanda’ya taşımaktayız. Bu hizmetlerin içerisinde kapıdan kapıya teslim, gümrükleme, depolama, elleçleme ve lojistiğin tüm enstrümanlarını müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Firmamızın Tırsan’ı tercih etmesinde birçok etken bulunmaktadır. En başta Tırsan araçlarının operasyonlarımızın esnekliğini destekler şekilde tasarlanmış, intermodal taşımacılığa uygun tren yükleme sisteminin olmasıdır. Düşük işletme maliyeti ve yüksek ikinci el değeri de Tırsan’ı öncelikli olarak tercih etmemizdeki bir diğer önemli etkendir. Bugün burada 50 adet Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus araçlarımızı teslim almak için bulunmaktayız. 2020 ikinci yarısından bugüne yaklaşık 8 aylık süreç içerisinde 80 araçlık alım gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz son yatırımımız ile birlikte filomuzdaki Tırsan araç sayısı 150 adede yükselmiştir. Tırsan’ın araçlarına duyduğumuz güven ve her daim memnun kaldığımız hizmetlerinden dolayı iş birliğimizin ileriki dönemlerde de devam edeceğine inanıyoruz.

Araç alımlarımızda firmamızdan desteğini esirgemeyen başta Ertuğrul Bey, Emin Bey ve emeği geçen tüm Tırsan Ailesine teşekkür ederiz” açıklamalarında bulundu.Tırsan Araçları Müşterilerinin Her Operasyonunu Destekler Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, “Miran Lojistik’in bugün teslimatını yapmış olduğumuz 50 adetlik Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus araçlarını özellikle tercih etme nedeni aracın intermodal taşımacılığa uygun tren yükleme sistemi opsiyonunun olmasıdır, araç bu özelliğiyle müşterimizin kendi iş yapış şekillerini tam destekleyecek, kolaylık ve hız sağlayacaktır. Ayrıca iş ortağımızın ihtiyaçlarını karşılayan bir diğer önemli neden ise treylerlerin sahip olduğu Yük Emniyet Sertifikası ve araç üst yapısıyla yükün güvenliğini garanti altına almasıdır. Miran Lojistik’in filo yatırımında yine Tırsan’ı tercih etmesinden büyük memnuniyet duyuyor ve başarılı iş birliğimizin uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus Özellikleri Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, standardında bulunan patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunan Tenteli Perdeli Maxima Plus’ın üst yapısı ve perdeleri Code XL sertifikasına sahiptir.

Araç, sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.750, 2.800, 2.850 ve 2.900 mm iç net opsiyonları ile maksimum yükleme imkânı sunuyor ve yükleme esnasında 500 mm ekstra çatı kaldırma özelliği ile operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlıyor. Ayrıca, 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile Tenteli Perdeli Maxima Plus, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde ürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına alıyor. Tırsan Tenteli Perdeli Maksima Plus geniş opsiyon paletinde, müşterilerinin farklı tip yük taşımalarını güvenli ve yürürlükteki normlara uygun yapabilmesini sağlayan, İçecek Taşımacılığı, DC 9.5 ve lastik taşıma sertifika opsiyonlarını sunmaktadır