MIP’den yeni Türkiye rekoru

Dünya liman endüstrisini yakından takip eden MIP, Ekim ayında kaydettiği 185 bin TEU konteyner iş hacmiyle, 2019 yılının yine aynı ayında 175 bin TEU ile elde ettiği rekoru yeniledi. MIP, ulaştığı bu rakamla tarihinde bir ilke daha imza atarken, “Türkiye’nin aylık bazda en fazla konteyner elleçleyen limanı” unvanını da güncellemiş oldu.

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, “Bu zorlu zamanlarda bir rekora daha imza atan personelimize minnettarlığımı iletiyorum. Pandemi sürecinde, tüm çalışanlarımızın ve liman kullanıcılarının sağlığını mümkün olan en iyi şekilde korumak için birçok yeni iş süreci ve önlemi uygulamaya koyduk. İş gücümüzün ve yönetimimizin yetkinliği ve bağlılığı sayesinde üretkenlikten ödün vermeden çalışmaya devam ettik. Yolculuğumuzda yanımızda olan müşterilerimize, kamu kurumlarına ve diğer tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

“Dijital çözümler üzerinde çalışmalarımızı hızlandırdık”

Johan Van Daele yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Bu süreçte, büyüyen Türkiye ve beraberinde artan iş hacmine yönelik kapasite planlama ve yatırım projeleri geliştirmenin yanı sıra, bölgemizde ihracat & ithalat yapan ve lojistik altyapıyı oluşturan bütün firmalara fayda sağlayacak yenilikler sunmaya devam ediyoruz. Bölgenin ticaret ve lojistik altyapısını güçlendirmek amacıyla dijital çözümler üzerinde çalışmalarımızı hızlandırdık. Teknoloji alanındaki yatırımlarımızı müşteri entegrasyonu ve saha operasyonları otomasyonlarına odaklanarak sürdürmeyi planlıyoruz.”

MIP, Türkiye’nin büyümesine uyum sağlamak için ek kapasite yatırımları yapmaya, ilaveten tüm liman ve ticaret camiasına fayda sağlayacak dijital ve teknolojik çözümlerle sunduğu hizmetleri optimize etmeye devam edecek.