MIP-4 römorkörü Suriye kaynaklı petrol kirliliğine müdahale etti

Türkiye’nin Doğu Akdeniz kıyıları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyılarını tehdit eden kirliliği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte müdahale eden MIP-4 römorkörü ve personeli, görevini başarıyla yerine getirdikten sonra Mersin’e döndü.

Görev yapan personele teşekkür eden MIP yönetimi, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Suriye’nin Banyas kasabasındaki termik santralden 23 Ağustos 2021 tarihinde sızmaya başlayan 15 bin ton fuel oil, Doğu Akdeniz’de uluslararası büyüklükte bir çevre kirliliğine sebebiyet vermiştir. KKTC kıyılarının yanı sıra Hatay, Adana ve Mersin şehirlerini de tehdit eden kirliliğe müdahale etmek ve kamu vazifesini yerine getirmek üzere MIP-4 römorkörümüz, 13 personeli ile birlikte ivedilikle kirlilik bölgesine sevk edilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Samandağ ve İskenderun ilçelerinde gece gündüz başarılı şekilde kirliliğe müdahale eden römorkör ve personelimiz 10 Eylül 2021 Cuma günü limanımıza dönmüştür. MIP ailesi olarak, deniz yaşamını ve insanlığı tehdit eden bu büyük felakete müdahale eden personelimize gösterdikleri üstün gayretleri sebebi ile teşekkürlerimizi sunarız."



Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

