Meryıldız Lojistik, tekstil taşımacılığında "Tırsan" dedi





Güvenilir lider Tırsan, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği ürün gamı ile lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Ağırlıklı olarak Türkiye’den Avrupa ve Balkan ülkelerine parsiyel taşıma hizmeti sunan Meryıldız Lojistik, filosuna 5 adet Talson TGG TAL Tekstil Taşıyıcı ekledi. Böylece Meryıldız’ın filosundaki Tırsan araç sayısı 140’ın üzerine ulaştı. Tırsan’ın Adapazarı fabrikasında gerçekleştirilen teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Meryıldız Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız ve Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Akgün Nuhoğlu katıldı.



“Sürekli Geliştirdiğimiz Ürünlerimiz ile Müşterilerimizin Maliyetlerini Azaltıyoruz”

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Mevcut piyasa koşullarında firmalar, maliyetlerini azaltmaya yönelik ürünlere daha çok yöneliyor. Türkiye’nin lider treyler üreticisi olarak müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz verimlilik odaklı ürün gamımız ile taşımacılık maliyetlerini optimize etmelerine önemli katkıda bulunuyoruz. Ödüllü Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz son teknolojiyle donatılmış kaliteli ürünlerimiz ile lojistik firmalarının rekabet gücünü artırmaya devam ediyoruz. Değerli iş ortaklarımızdan biri olan Meryıldız Lojistik’in yeni araçları, daha fazla yükleme imkânı sağlayarak karlılığını artırırken, operasyonel verimliliği en üst seviyeye çıkartacak. Tırsan ailesi olarak, 2020 yılında da firmalarımızın uluslararası arenada gücüne güç katmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.



“Tırsan Araçları İle Müşterilerimize En Kaliteli Hizmeti Sunuyoruz”

Meryıldız Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız ise törende yaptığı konuşmasında şunları belirtti: “Son yapmış olduğumuz yatırımımız ile birlikte şu anda filomuzda farklı ürün gruplarından oluşan 140’ın üzerinde Tırsan aracı bulunmaktadır. Tırsan araçlarından oldukça memnunuz. Araçlar, operasyonel tüm işlerimizde bize; hız, esneklik ve yakıt tasarrufu avantajı sağlıyor. Yeni Talson Tekstil Taşıyıcı araçlarımızla da operasyonlarımızı daha güvenli ve verimli şekilde gerçekleştirerek, müşterilerimize en iyi hizmeti sunacağımızdan şüphemiz yok.

Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatine vermiş oldukları önemden dolayı Tırsan, her zaman tek tercihimiz oldu. Ayrıca, uzman satış sonrası hizmetleri ve geniş servis ağı ile Tırsan, operasyon süreçlerimizde de bizi yalnız bırakmadı. Tırsan, yeni araç alımlarımızda da öncelikli tercihimiz olmaya devam edecek” dedi.



Talson TGG TAL’ın Teknik Özellikleri

• Talson TGG TAL, özellikle tekstil taşımacılığı için özel olarak tasarlandı.

• TGG TAL, karlılığı artıran çok amaçlı alüminyum Talfix® panellerle donatıldı.

• TGG TAL alüminyumdan üretilen hafif kutu yapısı sayesinde daha fazla yükleme imkânı sağlar.

• En son teknoloji ile donatılan TGG TAL, uzun ömürlüdür.

• TGG TAL kolay bakım imkânı sunar.

• TGG TAL’ın 5. teker yüksekliği 950 mm’dir.