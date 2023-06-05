Mertur Filosunu Scania ile Güçlendirdi

Türkiye başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetlerine uluslararası taşıma hizmet veren Mertur’a yeni araçları, Doğuş Otomotiv Scania Gebze Servis’te, Satış ve Servis Müdürü Mehmet Fatih Yurtçu tarafından Mertur Otomotiv Yetkilisi Mert Albayrak’a teslim edildi.

“Filomuzdaki Scania araçların performansı en önemli referansımız oldu”



Teslimat sırasında bir açıklama yapan Mert Albayrak “Mertur olarak otomotiv taşımacılığında Türkiye’nin önde gelen markalarından bir tanesiyiz. Müşteri odaklı hizmetlerimiz ile sunduğumuz çözümler örnek gösterilmektedir. Bu başarımızın arkasında filomuza dahil ettiğimiz araçlarımızın gücü de bulunmaktadır. Yeni araç alımı gündemimize geldiğinde filomuzdaki Scania araçlarının performansı kararımızda önemli bir rol oynadı. Yıl sonuna kadar 20 adet daha Scania almayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.



Scania, çözüm odaklı satış sonrası hizmetleriyle de iş ortaklarının her zaman yanında olmaya devam ediyor. Uzman servis danışmanları, 7 gün 24 saat yol yardım hizmeti ve bakım anlaşmaları ile müşterilerinin ihtiyaç duyduğu hizmet kalitesini eksiksiz sunuyor.