MERSİN ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

1960’lı yıllardan bu yana faaliyet gösteren Mersin Limanı’na ihracatçılarımızın ve ithalatçılarımızın yüklerini taşıyan tırlar işin doğası gereği hizmet almak amacıyla gelmektedir. Liman kapılarının mevcut yapısını gerek trafiğin düzenlenmesi gerekse operasyonel fayda açısından gelecekteki hacim artışını da göz önünde bulundurarak günün koşulları doğrultusunda iyileştirmek üzere planladığımız 230 milyon TL bütçeli Kapılar Projesi, D 400 üzerindeki kavşakta iki adet bağlantı, TOKİ sahası içerisinde üç adet dere geçişi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bir üst geçit ve Müftü deresi üzerinde altı şeritli bir köprü, on adet giriş kapısı, ilgili otomasyon çalışmaları ve yardımcı tesisleri içermektedir. Söz konusu yapıların projeleri yapılmış olup ilgili kurumların görüşleri alınmaktadır. Altı şeritli köprü için Veterinerlik (Tahaffuzhane) arazisinde ihtiyaç duyulan 1680 m2 arsanın projenin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan onay prosedürleri devam etmektedir. İlaveten projenin kapsamında iki adet köprü ve bir adet demiryolu deplasmanı tamamlanmıştır. Mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesini takiben, söz konusu projenin 1 yıldan daha az süre içinde hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Detaylı bilgi şirketimizden temin edilebilir.

Kapılar Projesi’ni bir an önce faaliyete geçirmeyi tüm dinamiklerden daha fazla önemsediğimizi özellikle belirtmek isteriz. Bu nedenle çalışmalarımız ve çabamız aralıksız devam etmektedir. Takdir edileceği üzere bu süreçte sadece bizim çabamız yeterli olmamaktadır. 4 yıla yakın süredir bürokrasisi devam eden projemizin bu aşamada Belediye Başkanımız tarafından gündeme getirilmesini ve destek açıklamasını, prosedürlerin hızlanması bakımından kıymetli bulduğumuzu söylemeliyiz. Kendisine bu vesileyle teşekkür ederiz. Kapılar Projesi’nin başlayabilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Kamu Kurumlarının yükümlülüklerini ve sorumluluklarını tamamlamış olmaları zorunluluktur. Bu etkenlerin gerçekleşmesi ile eş zamanlı olarak inşa aşamasına geçilmemesi için herhangi bir neden bulunmamaktadır.

Bu vesileyle Belediyemizin iş birliği ve desteğiyle gerçekleştirilmesi mümkün olacak projemizin detaylarını görüşmek üzere Belediye Başkanımızı önümüzdeki hafta ziyaret etmek istediğimizi belirtiriz. Tüm paydaşlarımızla bir araya gelerek, projeyi en hızlı

şekilde hayata geçirmek için neler yapabileceğimiz konusunda çözümler üretebilir, böylece Kapılar Projesini en kısa sürede birlikte hayata geçirebiliriz.

MIP olarak kentin ihtiyaçlarına duyarlılığımızı ve her alanda elimizi taşın altına koyma çabamızı anlatmaya, ilaveten tüm bunları birlikte başarabileceğimizin altını çizmeye çalışmaktayız. Bu doğrultuda Kapılar Projesini Mersin’e kazandıracak olmanın heyecanını yaşamaktayız. Bürokratik koşullar sağlandığı takdirde tüm enstrümanlarımızı kullanarak Kapılar Projesini hizmete sunabileceğimizi kamuoyunun bilgilerine ve değerlendirmelerine saygılarımızla sunarız.