Mercedes-Benz Unimog, teknolojisi yenilenen modelleri ile benzersiz çözümler sunuyor

Yeni U 435 ve U 535 modellerinin motoru, bir önceki modelden 40 kW (54 hp) daha fazla güç sunuyor.

U 327, kompakt boyutları ve yüksek ta ş ıma kapasitesiyle orta segmentte fark yaratıyor.

Yollara ilk kez 75 yıl öne çıkmış olsa da sürekli yapılan yenilikler sayesinde Unimog en son teknolojik gelişmelere uyum sağlıyor. 2021 yılında U 435 ve U 535 modelleri ile gücüne güç katan Unimog; yüksek gücü, manevra kabiliyeti ile yüksek taşıma kapasitesini birleştiren orta segmentteki yeni modeli U 327 ile öne çıkıyor. 2021 yılının yenilikleri arasında, farklı yükleme koşullarında sabit bir sürüş sağlayan hidropnömatik süspansiyon ve düşük hızlarda veya sabit halde daha fazla direksiyon desteği sağlayan yeni konforlu direksiyon da bulunuyor.

Yüksek performans: Unimog U 435 ve U 535

Yeni U 435 ve U 535 modellerinin motoru, daha önce satışta olan U 430 ve U 530 modellerinden toplamda 40 kW (54 hp) daha fazla güç sunuyor. Bu durum ağır segment kullanıcılarının memnuniyetle karşılayacağı bir gelişme. Sıralı 6 silindirli motor, bir önceki modelden 180 Nm daha fazla tork üretiyor. Çevre koruma açısından da mükemmel değerler sağlayan ve Euro 6 E emisyon standardına uygun olan yeni motor; 1.800 devirden itibaren 1.380 Nm tork ve 260 kW (354 hp) gücü kullanıcısına sunuyor.

Kullanıcılarına daha fazla güç sunan Yeni U 435 ve U 535, sürücülere hemen hissedebilecekleri daha ileri bir optimizasyon da sunuyor. Geliştirilmiş vites değiştirme koordinasyonu ve kavrama kontrolü sayesinde, vites değiştirme sırasında oluşabilecek kesintiler önemli bir ölçüde azalıyor. Bu sayede uzun vadede daha düşük yakıt tüketimi ve daha rahat çalışma olanağı sağlanıyor.

Orta segment için daha fazla güç: U 327

Orta segmentte ise daha önce satışta olan U323 modeline paralel olarak U 327 modeli satışa sunulacak. U323 modeli 170 kW (231 hp) güç üretirken, U 327 modeli ise kullanıcısına 200 kW (272 hp) güç sunuyor. Daha hafif bir şasiye ve daha kısa aks mesafesine sahip olan orta segment Unimog; yüksek manevra kabiliyeti ve taşıma kapasitesi sunuyor. Yüksek performanslı bir motorla donatılan model, özel müşteri gereksinimleri için geniş platformlu ve uzun aks mesafeli bir versiyona da sahip.

Hidropnömatik süspansiyon, konforlu direksiyon ve iklimlendirme özellikli koltuk

Unimog’un 2021 yılındaki bir diğer yeniliği ise, arka aksta normal helezon yayları yerine hava depolama tankları ve hidrolik silindirleri temel alan hidropnömatik süspansiyon sistemi kullanmaya başlaması oldu. Sistem; farklı yükleme koşulları veya arka ek donanımlar altında sabit sürüş gerçekleştirilmesinin yanı sıra daha dengeli bir yol tutuş sağlıyor.

Ağır koşullarda çalışırken, aracın düşük hız seyrinde veya durağan haldeyken bile direksiyonun ağırlığını alan ve kolayca yönlendirilebilme özelliği sunan yeni konforlu direksiyon, büyük hacimli lastiklerle veya çim biçme kombinasyonları gibi ağır ön aletlerle çalışırken de büyük bir avantaj sağlıyor. Hıza bağlı olarak çalışan elektrohidrolik direksiyon sistemi ilgili sürüş koşullarına göre uyarlanıyor. Bu sayede sürüş koşullarına uyarlanmış değişken bir direksiyon hissi yaratıyor.

Yeni "iklimlendirme özellikli koltuk" her hava sıcaklığında konforlu kullanım olanağı sunarken, ileri teknolojili havalandırma sistemi ise sürücü koltuğuna istenilen uygun sıcaklığı sağlıyor.

Güvenlik için de önemli geliştirmeler söz konusu. Unimog’un kabini 2021 yılından itibaren kabin alt takviyeleri ve A sütunundaki yeni boru braketleri ile donatılıyor. Böylece, kabin mukavemeti için ECE - R29/03 standardı sağlanıyor.

Ağır römorklar için ideal

Unimog U 527 ve U 535, büyük römork ve çeki demiri ağırlıkları için özel olarak donatılabiliyor. Bu, genellikle saha veya yol ve boşaltma noktası arasındaki taşımalarda olduğu gibi, tandem veya tridem akslı römorklar için de geçerli olan bir avantaj. Söz konusu durum, uzun ulaşım yollarıyla karşı karşıya kalan inşaat yüklenicileri ve çiftçiler için geniş bir faaliyet alanı sunuyor. Daha yüksek yük taşıma kapasitesinin altında aracın rijit yapısı yatıyor.

Unimog'un 75. yıldönümü

Unimog’un ortaya çıkması, Almanya’nın savaş sonrası dönemde tedarikte kıtlık yaşaması ile yakından ilgili. 1945 ve 1946 yıllarında yaşanan yiyecek kıtlığı, Daimler-Benz AG’de uzun yıllar uçak motoru geliştirme başkanı olan Albert Friedrich’e, tarımda verimliliği artırmaya yardımcı olabilecek bir motorlu tarım aracı fikrini verdi. Başından beri projenin içinde olan Gaggenau’dan Hans Zabel, Mart 1946’da “Unimog” (Universal-Motor-Gerät, yani Universal Motorlu Araç) terimini icat etti. Unimog, ilk kez Ekim 1946’da test sürüşüne çıkarıldı.

Unimog “Prototip 1”, ilk test sürüşünü 1946 yılında tamamladı. Bizzat direksiyon başında olan Baş Tasarımcı Heinrich Rösler, kabini olmayan ve tamamen kereste yüklü prototipi engebeli orman yollarında test etti.

Mercedes-Benz'in her alanda başarılı olan profesyonel aracı Unimog, 75 yıldır sürekli olarak geliştirildi. Unimog; bugün itfaiye, tarım, kar temizleme ve yol bakımı alanlarında zorluklarla başa çıkıyor. Bakım konusunda verimli olması ve sunduğu üstün özellikleri Unimog'u birçok çiftçi, inşaat yüklenicisi ve belediye için çekici hâle getiriyor.

Unimog’da sunulan teknik geliştirmeler

EasyDrive: Opsiyonel olarak sunulan sürekli değişken çekiş sistemi, hidrostatın avantajlarını mekanik manuel şanzımanla birleştiriyor. Sürücünün gerektiğinde ve tam hızda iki sürüş tipi arasında geçiş yapmasını sağlayan EasyDrive ile 50 km/s hıza kadar sürekli değişken hız ayarları mümkün. Verimli ve yakıt tasarrufu sağlayan sürüş, 89 km/s hıza kadar olan 8 ileri vitesli manuel şanzıman ile gerçekleşiyor.

TireControl Plus: Lastik basıncı kontrol sistemi, sürüş sırasında bile 495/70R24'e kadar olan lastik boyutları için rahat bir kullanım olanağı sunuyor. Lastik basıncı, ekran kullanılarak ilgili koşullara göre ayarlanabiliyor. Sürücü, sert veya yumuşak zeminde bir düğmeye basarak gerekli lastik basıncına karar verebiliyor. Bu durum; optimum çekiş, düşük seviyelerde patinaj ve zeminin korunmasını sağlıyor.

Tüm tekerleklerden yönlendirilebilme özelliği, U 423 ilâ U 535 modellerinde, Unimog cihaz taşıyıcısının sürücüsü için üç farklı direksiyon tipini mümkün kılıyor: Ön tekerlekleri kullanarak normal direksiyon, tüm tekerlekler zıt dönüş açılarındayken dört tekerlekten direksiyon ve tekerlekler paralel şekilde ayarlanmış durumda olan çapraz hareket için "yengeç yürüyüşü" adı verilen direksiyon. Sonuç olarak; Unimog'un zorunlu küçük dönüş yarıçapı yüzde 20'ye kadar azaltılabiliyor ve tüm operasyonel durumlarda aracın manevra kabiliyeti artırılabiliyor.

VarioPilot: VarioPilot çift modlu direksiyon, sürücünün soldan sağa geçiş yapmasını sağlıyor. Kullanıma bağlı olarak, direksiyon ve kullanım aracın her iki tarafından da sağlanıyor. Buna ek olarak; örneğin biçme çalışmalarında sağ kenarlardaki görüş alanını optimize etmek için döner koltuk içeren tamamen camlı bir ön yolcu kapısı takmak da mümkün.

Özel donanım olarak LED ışık paketi: Özel donanım olarak sunulan LED ışık paketi hem yolda sürüşte hem de ek cihazlar kullanırken mükemmel aydınlatma koşulları sunuyor.

Tek bir ekipman taşıyıcısı ile tüm yıl boyunca çok çeşitli uygulamaları yönetme

Unimog'un güçlü yönü, tek bir ekipman taşıyıcısı ile tüm yıl boyunca çok çeşitli uygulamaları yönetme becerisinde yatıyor. Bu, hem klasik kar temizleme, yol bakımı ve kamusal yeşil alan bakımı uygulamaları hem de çapraz segment uygulamaları için geçerli. 4 adede kadar cihaz konumu mevcut. Ön ve arkaya ek olarak, akslar arasına ve kabinin arkasına da cihazlar monte edilebiliyor. Mercedes-Benz, “Unimog İş Ortakları” ve “Unimog Uzman İş Ortakları” ile uygulama gereksinimlerine ilişkin özel anlaşmalar yapıyor.

Dünya çapında 650'den fazla servis noktası

Unimog Hizmeti, yaklaşık 220'si Almanya'da olmak üzere 130'dan fazla ülkede 650'den fazla hizmet noktasına sahip, küresel olarak organize edilmiş bir hizmet yapısı tarafından destekleniyor. Unimog servis iş ortakları, araçların tamirinin yanı sıra, gövdelerle ve diğer aletlerle; yani tüm sistemle de ilgileniyor.