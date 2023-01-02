Mercedes-Benz Türk’ün Sağlık Bakım Tırı, 2023 yılında da kamyon şoförlerinin yanında olacak

Sağlık Bakım Tırı ile Türkiye'de daha önce benzeri görülmemiş bir uygulamayı hayata geçiren Mercedes-Benz Türk, 2022 yılında 10 noktada kamyon şoförleriyle buluştu. Yoğun ilgi gören Sağlık Bakım Tırı, yaklaşık 3.500 kamyon şoförüne hizmet verdi.

Kamyon şoförlerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmesi için özel olarak tasarlanan Sağlık Bakım Tırı’ndaki 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 fizyoterapist ve 2 berber, düzenlenen etkinliklerde kamyon şoförlerine gün boyunca hizmet verdiler. Ayrıca, Mercedes-Benz yetkili servisleri de getirdikleri diagnoz cihazı ile Mercedes-Benz marka kamyonların arıza teşhisini gerçekleştirdiler.

Şoförler Dünya Kupası finalini Sağlık Bakım Tırı’nda takip ettiler

Sağlık Bakım Tırı son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı olan Arjantin - Fransa karşılaşmasını izlemek isteyen şoförlerin yanındaydı. Kamyon şoförleri, 18 Aralık'ta düzenlenen etkinlikte langırt, ayak futbolu ve VR kafa golü gibi oyunlar oynarken, futbol temalı karikatürlerini de hediye olarak aldılar.

Sağlık Bakım Tırı, Kristal Elma'nın ardından Felis Ödülleri’nden de başarıyla döndü

Sağlık Bakım Tırı projesi, Kristal Elma Ödülleri'nde elde ettiği başarının ardından Felis Ödülleri'nde de 7 farklı kategoride ödüle layık görüldü. Felis Ödülleri, reklam ve pazarlama endüstrisinde etkili yaratıcılığın pazarlama çalışmalarındaki rolünü vurgulamak ve yaratıcı dünyaya katkı sağlayan tüm ekiplerin başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenleniyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, “Bu yıl Türkiye genelinde 10 noktada düzenlediğimiz etkinliklerimize yaklaşık 3.500 kişi katıldı. Ayrıca 2022 FIFA Dünya Kupası'nın final maçını izlemeleri için kamyon şoförlerine yönelik özel bir etkinliğe daha imza attık. Hayatlarının büyük bir kısmını yollarda geçiren şoförlerimizin olumlu geri bildirimlerinin yanı sıra bu yıl 34’üncüsü gerçekleştirilen Kristal Elma’dan aldığımız 6 ödül ve Felis Ödülleri’nden aldığımız 7 ödül bizleri çok mutlu etti. Şoförlerimizi dinlediğimiz ve onların yanında olduğumuz bu etkinliğimizle aldığımız ödüller bizler için büyük bir gurur kaynağı. Yoğun ilgi gören Sağlık Bakım Tırı etkinliğimizi daha da geliştirmek ve zenginleştirmek için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. 2023 yılında yeniliklerle etkinliğimize devam edeceğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak, geçmişte olduğu gibi gelecekte de şoförlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sağlık Bakım Tırı’nın 2023 yılı rotası ve sunulacak yeni hizmetlerle ilgili ayrıntılara kısa bir süre içerisinde Mercedes-Benz Kamyon’un sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.