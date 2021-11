Mercedes-Benz Türk’ten, Altur Turizm’e 20 yeni otobüs teslimatı

Altur Turizm, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen 19 adet Tourismo 15 ve 1 adet Travego 16 alımı gerçekleştirerek 2021 yılı içindeki en önemli yatırımlarından birine imza attı.

Mercedes-Benz Türk ve Altur Turizm yöneticilerinin bir araya geldiği otobüs teslimat töreni, Altur Turizm’in İstanbul Yenibosna’daki merkez tesislerinde yapıldı.

4 Kasım Perşembe günü, Altur Turizm’in İstanbul Yenibosna’da yer alan genel müdürlük tesislerinde gerçekleşen teslimat töreninde Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emriye Hülya Ulusoy, Hassoy Motorlu Vasıtalar Genel Müdürü Selim Saral ve Otobüs Satış Müdürü Cenk Soydan; araçları Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Albayrak, Altur Turizm Genel Müdürü Halil Kemal, Genel Müdür Yardımcıları Engin Koşan ve Süleyman Tuncer, Altur Turizm Garaj Müdürü Yusuf Yazıcı ve Altur Turizm Destek-Kademe Müdürü Tacettin Işık’a teslim etti.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, “Personel taşımacılığı alanında çok önemli ve değerli bir marka olan Altur Turizm’e 20 adet yeni otobüs satışı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak, her geçen gün kendimizi daha da geliştirerek, müşterilerimizin talep ve beklentileri doğrultusunda ürünlerimizi yeniliyoruz, çeşitlendiriyoruz ve tesislerimize yatırımlarda bulunuyoruz. Başta Altur Turizm ortakları ve yöneticileri olmak üzere, Hassoy Motorlu Vasıtalar yöneticilerine ve çalışanlarına ve bu birlikteliğin sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Altur Turizm ile iş birliklerimizin gelecekte de artarak devam edeceğine inanıyorum ve ilgili satışın her iki şirkete de hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak; teslimat töreninde yaptığı konuşmada, “Personel taşımacılığı sektörüne ilk adımını 1976 yılında atan Altur Turizm olarak modern filomuzu Mercedes-Benz Türk’ten satın aldığımız 20 adet otobüs ile genişletmeye devam ediyoruz. Türkiye’deki yerli ve yabancı sermayeli kurumların her zaman ilk tercihi olan şirketimiz, üstün hizmet ve kalite anlayışıyla hareket etmiş ve kendisini sürekli geliştirmeyi hedefleyerek ulaşım sektöründeki lider konumunu korumuştur. Bu amaç doğrultusunda çalışma arkadaşlarımızın mesleki ve kişisel yetkinliklerini sürekli geliştirmek, yönetim sistemlerine hâkim olmak, teknolojiyi eksiksiz kullanmak, sektördeki değişiklikleri takip etmek ve değişime ayak uyduran kadrolar oluşturmak ciddi önem arz etmektedir. Altur Turizm olarak; en yeni teknolojiyi ve konforu sağlayan firmaların başında gelen Mercedes-Benz ile iş birliği yapmak gücümüze güç katıyor. Vizyonunu; istihdamı artırmak, her zaman son teknolojiyi yakalamak ve müşterilerine en iyi hizmeti sağlamak üzerine kuran iki büyük firmanın süregelen iş birliğinin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz. Her geçen gün filo ağımızın genişlemesi, istihdamın da artmasına doğrudan etkili olup; bu durumun ülkemiz ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlaması, bizler için gurur kaynağı olmaktadır. Bu vesileyle Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Sayın Süer Sülün başta olmak üzere tüm Mercedes-Benz Türk ailesine en içten teşekkürlerimizi iletiyoruz.” dedi.

Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy teslimat sırasında yaptığı konuşmada; “Altur Turizm - Sayın Abdurrahim Albayrak ile geçmişten günümüze gelen iş birliğimiz devam etmekte olup, araç alım planlarında yine bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Yeni araçlarının kendilerine hayırlı uğurlu olmasını ve bol kazanç getirmesini dileriz.” dedi.

Hassoy Motorlu Vasıtalar Genel Müdürü Selim Saral ise teslimat sırasında yaptığı konuşmada; “2021 yılı itibarıyla standart olarak üretime alınan ve 41 adet yenilik ile gücüne güç katan yeni nesil araçlarımızda yakıt ekonomi paketiyle gelen öngörülü sürüş sistemi, yakıt tasarrufunu üst seviyelere çıkartıyor. COVID-19 salgınına karşı yeni antiviral etkili yüksek performanslı partikül filtrelerini de şehirler arası otobüslerimizde 2021 itibarıyla standart hale getirdik. Bu donanımların katkısıyla, yolcu ve sürüş konforuna ilişkin yapılan iyileştirmelerle standartları üst seviyeye çıkarttığımız araçlarımızın Altur Turizm’e hayırlı uğurlu olmasını, bol kazanç getirmesini dileriz.” dedi.