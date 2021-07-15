Mercedes-Benz Türk’te önemli atamalar

Mercedes-Benz Türk yönetim ekibinde önemli atama gerçekleşiyor. 2019 yılından bu yana Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürlüğü görevini yürüten Tolga Bilgisu, 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Müşteri Hizmetleri - Kamyon & Otobüs Direktörlüğü görevini devralıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Tolga Bilgisu, 2000 yılında Mercedes-Benz Türk bünyesinde tüm ürün gruplarının Satış Sonrası Hizmetleri Bölümünde göreve başlamıştı. 2004 yılında Müşteri Hizmetleri Bölümü Bayi Ağı Geliştirme Birim Müdürü, 2007 yılında Müşteri Hizmetleri Pazarlama Grup Müdürü olarak devam etmiş ve 2009 yılında 2.El Satış & Pazarlama Grup Müdürlüğü görevini üstlenmişti. 2012 yılında TruckStore Grup Müdürlüğü görevini üstlenen ve 2016 yılında Kamyon Satış Operasyonları Grup Müdürlüğü’ne atanan Tolga Bilgisu, 2019 yılından bu yana Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürlüğü görevini yürütmekteydi.

2016 yılından bu yana Mercedes-Benz Türk Müşteri Hizmetleri - Kamyon & Otobüs Direktörlüğü görevini yürüten Can Balaban ise 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla İngiltere’de Mercedes-Benz Kamyon Müşteri Hizmetleri Direktörlüğü görevini üstlenecek.