Mercedes-Benz Türk yılın ilk beş ayında en çok kamyon ihraç eden şirket oldu

Mayıs ayında Türkiye iç pazarına 285 adet kamyon, 594 adet de çekici olmak üzere toplam 879 adet kamyon satışı gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, Türkiye pazarındaki başarılı performansını ihracatta da sürdürüyor. Şirket, Mayıs ayında Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği 1.426 adet kamyonun 763 adedini Avrupa ülkelerine ihraç etti.

Yüksek standartlarda ve kalitede üretim yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, Batı ve Doğu Avrupa’da 10’dan fazla uluslararası pazara kamyon ihraç ediyor. 2022 yılının ilk 5 ayında Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 7’sini üreten şirket, gelenekselleşen liderliğini sürdürüyor.