Mercedes-Benz Türk teslimatlarına Sertel Lojistik’e 185 adet Actros ile devam ediyor

1993 yılından beri yurt içi ve yurt dışı lojistik ile taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Sertel Lojistik, 50 bin metrekarelik kapalı ve açık depolama alanı ile toplam 100 bin metrekarelik depolama alanında, 14 farklı lokasyondaki şube ağı, 700 çalışanı ve günlük 15.000 ton taşıma kapasitesi ile müşterilerine çözüm ortağı olarak hizmet sunuyor. Lojistik sektöründe fark ve değer yaratan, hizmet kalitesini sürekli geliştirerek müşteri talep ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir şirket olma misyonuyla faaliyet gösteren firma, bu doğrultuda araç filosuna yatırım yapmaya devam ediyor. Ege Bölgesi’nin en fazla araç parkına sahip olan lojistik firması konumundaki Sertel Lojistik, son olarak Mercedes-Benz Actros ürün ailesinden çeşitli modellerde 185 adet aracı teslim alarak filosunu gençleştirirken gücünü de önemli oranda artırdı.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman’ın kredi desteği sağladığı araçların satış işlemleri ise Mercedes-Benz Türk bayisi Has Otomotiv tarafından gerçekleştirildi. Araçların teslimatı kapsamında 12 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen törene; Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Mercedes Benz Kamyon Finansman CEO’su Gökmen Onbulak, Mercedes-Benz Türk 2. El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Özensel, Mercedes-Benz Türk Müşteri Hizmetleri Kamyon ve Otobüs Direktörü Tolga Bilgisu, Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Mercedes Benz Kamyon Finansman Pazarlama ve Kamyon Satış Müdürü Onur Sağdıç, Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Koordinatörü Mesut Vatansever, Has Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Latif Karaali, Has Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Kara, Has Otomotiv Genel Müdürü ve Ticari Araçlar Direktörü Turan Dik, Has Otomotiv Finans Direktörü Mutlu Emgen, Has Otomotiv Kamyon Satış Müdürü Erdem Bahadır, Has Otomotiv Kamyon Satış Müdürü Okan Gül, Sertel Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sert, Sertel Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Sert, Sertel Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Sert, Sertel Lojistik Satış Müdürü Mustafa Özgür Çobanoğlu, Sertel Lojistik Pazarlama Müdürü İnanç Karacan, Sertel Lojistik Bölge Filo Operasyon Müdürü Murat İnan, Sertel Lojistik Bölge Filo Operasyon Müdürü Ahmet Eren, Sertel Lojistik Bölge Filo Operasyon Müdürü Özden Öz, Sertel Lojistik Bölge Filo Operasyon Müdür Yardımcısı Turan Köse ve Sertel Lojistik AR-GE ve İş Geliştirme Müdürü Kamil Tıkıroğlu katıldı.

Teslim aldığı 185 adet Mercedes-Benz Actros kamyonla birlikte son 10 yılda 900 adetten fazla Mercedes-Benz yıldızlı çekici ve kamyona yatırım yapan Sertel Lojistik’in filosundaki 450 aracın tamamı Mercedes-Benz modellerinden oluşuyor. Firma, 2023 yılında da yine yüksek adetli olmak üzere alım planı üzerinde Mercedes-Benz Türk ile yaptığı görüşmelerini sürdürüyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, teslimat töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Nakliye sektörü son iki yıldır büyük bir ivme ile büyüyor. Sertel Lojistik de sektörde yaşanan ivmeye paralel olarak yatırımlarına 185 adetlik Mercedes-Benz Actros ile devam ediyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz teslimatın bizim için çok farklı anlamları var. Öncelikle 2022 yılında yurt içi nakliye sektörüne yapılan en yüksek adetli teslimatlardan birine imza attığımızın özellikle altını çizmek istiyorum. Uzun yıllardır markamıza yatırım yapan Sertel Lojistik'in yeni araç alımında da bizi tercih etmesi bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de en büyük motivasyonumuz; araçlarımıza yatırım yapan müşterilerimize her gün daha gelişmiş araçlar sunmak olacak. Sertel Lojistik ile önümüzdeki dönemlerde de nice iş birliklerine imza atacağımıza inanıyorum. Bu dev araç yatırımında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, Has Otomotiv ve Sertel Lojistik’in yönetici ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Sertel Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sert ise, “1993 yılından beri lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmamızın filosunun yüzde 40'ı yurt içi gıda, yüzde 40'ı yurt içi kuru yük ve yüzde 20'si de uluslararası gıda taşımacılığı alanında çalışıyor. Bugün teslim aldığımız 185 adet Mercedes-Benz Actros çekici ve kamyonla birlikte gücüne güç kattığımız araç parkımızı gençleştirdik. Son yatırımı ile filosunun tamamı Mercedes-Benz marka araçlardan oluşan bir şirket olarak, yeni yatırımımızda da tercihimizi kolay bir şekilde yaptığımızı özellikle belirtmek isterim. Son 10 yılda 900 adetten fazla Mercedes-Benz markalı kamyonu araç parkına ekleyen firmamız, Mercedes-Benz Türk’ün önde gelen iş ortaklarından biri. Beklentilerimizin tam olarak anlaşılması, araçların kalitesi, araçların yüksek 2.El değeri, düşük yakıt performansı, finansman şartları, toplam sahip olma fırsatları, yaygın yetkili servis ağı, yedek parça bulunabilirliği, Mercedes-Benz Türk’ün müşterilerine olan yaklaşımı ve teslim aldığımız araçların ülkemizde üretiliyor olması tercihimizde öne çıkan nedenler. Yeni araçlarımızla birlikte lojistik sektöründeki öncü konumumuzu daha da sağlamlaştıracağımıza ve müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesinde çıtayı daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum. Bu iş birliğinin hayat bulmasında mesai ve emek harcayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederken; yeni araçlarımızın her iki şirkete ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamasını diliyorum” dedi.