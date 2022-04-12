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Mercedes-Benz Türk, proje taşımacılığının standardını yükseltiyor

• Mercedes-Benz Türk, proje taşımacılığı sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak tasarladığı Arocs 3353S ve Arocs 3358S 6x4 çekici modellerini pazara sunuyor. • Standart donanımlarında sunduğu güçlü motor, güçlü yürür aksam ve konforlu kabini ile Arocs 3353S ve Arocs 3358S çift çeker çekiciler, ağır nakliye sektörünün ihtiyaçlarını karşılıyor. • Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt; “Proje taşımacılığı sektörü için geliştirilen Arocs 3353S ve Arocs 3358S 6x4 çekici modellerimiz zorlu şartların üstesinden gelecek şekilde tasarlandı” dedi.

Lojistik 12.04.2022, 13:54 12.04.2022, 13:55
Mercedes-Benz Türk, proje taşımacılığının standardını yükseltiyor

Mercedes-Benz Türk, proje taşımacılığı sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığı Arocs 3353S ve Arocs 3358S 6x4 çekici modellerini müşterileri ile buluşturuyor. Söz konusu araçlar, sahip oldukları teknik özellikler ve 155 tona kadar teknik katar ağırlığına imkan sunmaları sayesinde proje taşımacılığı sektörünün ihtiyaçlarını karşılıyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt; “Proje taşımacılığı sektörü için geliştirilen Arocs 3353S ve Arocs 3358S çift çeker çekici modellerimiz; güçlü motoru ve yüksek standarttaki donanım seviyesi ile zorlu şartların üstesinden gelebilecek bir altyapıyla tasarlandı. Ürünlerimizi geliştirirken pazarın ihtiyaçlarını ve müşterilerimizin taleplerini dinliyoruz. Bu doğrultuda satışa sunduğumuz tüm ürünlerimizle müşterilerimizin beklenti ve taleplerine yanıt veriyoruz. Yeni araçlarımız ile proje taşımacılığı sektöründe hizmet veren müşterilerimizin yine ilk tercihi olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yüksek motor ve frenleme gücüyle beklentileri karşılıyor

Arocs 3353S ve Arocs 3358S 6x4 çekici modelleri, proje taşımacılığı sektörünün beklentileri doğrultusunda yüksek motor gücü sunuyor. Arocs 3353S modelinde sunulan 12,8 litre motor hacmine sahip OM 471 kodlu motor 530 PS güç ve 2600 Nm tork üretirken, Arocs 3358S modelinde yer alan 15,6 litre hacmindeki OM 473 kodlu motor 578 PS güç ve 2800 Nm tork sunuyor.

Söz konusu araçlar rekabetçi frenleme gücüyle de öne çıkıyor. Arocs 3353S, standart donanımda sunulan Retarder ve PowerBrake yardımcı fren sistemleri sayesinde 860 kW’a kadar (Maks. Retarder 450kW + Maks. Powerbrake 410kW) maksimum frenleme gücü sunarken, Arocs 3358S, 930 kW’a kadar (Maks. Retarder 450kW + Maks. Powerbrake 480kW) maksimum frenleme gücü sunuyor.

Sürücülere yüksek konfor sunuyor

Arocs 3353S ve Arocs 3358S çift çeker çekiciler, standart donanımında sunduğu özellikleri sayesinde sürücülerin konforunu da düşünüyor. StreamSpace seçeneği sayesinde son derece ferah bir iç mekana sahip olan modellerin sürücü kabini 2,5 metre genişliğinde. Motor tüneli olmaması sayesinde düz bir zemine sahip olan araçlar, çift yatak kabin içerisinde konforlu bir ortam sunuyor. Daha fazla konfor için standart olarak araçlarda; buzdolabı (yatak altı & çekmeceli), Multimedya Touch radyo, çift yönlü hoparlör sistemi, sürücü tarafı yan güneşlik, özel kabin ses ve ısı yalıtımı, yatak altı sürücü & muavin eşya saklama ünitesi de sunuluyor.

Araçlar; standart donanımda sunulan metalik boya, kabin renginde boyalı tampon, yan ayna, ön panjur ve yan rüzgarlıklar ile sis farları, tavan üstü havalı korna, sis farlarına entegre LED gündüz sürüş farı ve ön farları koruyan ızgarası sayesinde şık bir görünüme sahip. Ayrıca farklı koşullar için araçlarda telsiz & döner tepe lambası ön hazırlığı da bulunuyor.

Zorlu şartların üstesinden geliyor

Arocs 3353S ve Arocs 3358S çift çeker çekicilerde, güçlü motorun performansını en iyi şekilde iletmek için uzun ömürlü çift disk kavramaya sahip, yüksek tork kapasitesi ile zorlu şartlara karşı dirençli Mercedes-Benz G280 şanzıman kullanılıyor. Modeller, 16 ileri 4 geri vitese sahip şanzımanın yanı sıra ağır nakliyeye uygun güçlü ve esnek yürür aksama sahip. Bu sayede 155 tona kadar teknik katar kapasitesi sunuluyor. Ayrıca, proje taşımacılığında operasyon sürekliliğinin sağlanması için termal stabilite sağlayan sıcak bölgelere uygun soğutma kapasitesi donanımı araçta standart olarak sunuluyor. 155 tona kadar yüksek teknik katar kapasitesi, yol ve yük şartlarına göre esneklik gösteren 5. teker (4 yöne haraketli Kardanik Pleyt / Sağa sola yatar Pleyt) ile en güvenli şekilde sağlanıyor. 3600 mm aks mesafesine sahip araçlarda 720 litre yakıt tankı (360Lt sol & 360Lt sağ) kapasitesi sunuluyor.

Yol sınıfında konumlanan araçların standart donanımında ESP, ABA5 ve Yorgunluk Algılama & Şerit Takip sistemi sunuluyor. Araçlarına treyler bağlantısı yapmak isteyen kullanıcılar için “Treyler bağlantısı için arka enine taşıyıcı, ESP Tandem Operasyon (Treyler bağlantısı için)” ön hazırlıkları standart olarak yer alıyor. Aracın standart donanımında ağır nakliyeye uygun 385/65 R 22,5 ebadında geniş tabanlı ön lastik ve yine ağır nakliyede kullanılan çeker akslar için uygun profile sahip 315/80 R22,5 ebadında lastikler kullanılırken, asfalt olmayan yollarda kullanımlarda toz kalkmasının önüne geçilmesi için egzoz çıkışı yatay sağ ve dışarıya olacak şekilde tasarlandı.

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