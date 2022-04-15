Mercedes-Benz Türk otobüs ihracatını 3 kat artırdı

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en çok satan şehirler arası otobüs markası olan Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği otobüslerin ihracatına hız kesmeden devam etti. 2022 yılının ilk çeyreğinde 486 otobüs ihraç eden Mercedes-Benz Türk, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatını 3’e katladı.

En büyük ihracat pazarı Avrupa

Mercedes-Benz Türk, ürettiği otobüsleri ağırlıklı olarak aralarında Portekiz, Çekya, Fransa ve Macaristan’ın olduğu Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Şirket, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Reunion gibi farklı kıtalardaki bölgelere de ihracat gerçekleştiriyor.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen otobüslerin ihracatı 2022 yılının ilk çeyreğinde de aralıksız olarak devam etti. Portekiz yılın ilk üç ayında 139 adetle en fazla otobüs ihraç edilen ülke oldu. Bu ülkeyi 114 adetle Çekya takip ederken, Fransa’ya da 85 adet otobüs ihracatı gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği otobüsler 2022 yılının ilk çeyreğinde toplam 19 ülkeye ihraç edildi.