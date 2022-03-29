Mercedes-Benz Türk, nakliye kamyonu portföyüne Arocs 3240 L ENA 8x2’yi ekledi

Mercedes-Benz, üstün teknik özelliklere sahip yol aracı Arocs 3240 L ENA 8x2’yi müşterileriyle buluşturuyor. Arocs 3240 L ENA 8x2; sahip olduğu teknik özellikler ile farklı üst yapılara hitap edebilecek bir araç olarak öne çıkıyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt; “Pazar ihtiyaçları ve müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda ürünlerimizi sürekli yeniliyoruz. Bu yaklaşımımız doğrultusunda, üstün teknik özelliklere sahip yol aracımız Arocs 3240 L ENA 8x2’yi müşterilerimizle buluşturuyoruz. Sahip olduğu teknik özelliklerle farklı üst yapılara uygun olan Arocs 3240 L ENA 8x2 ile nakliye sektöründe hizmet veren filo müşterilerinin ve bireysel kullanıcıların ilk tercihi olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Arka aks hava süspansiyonu özelliğine sahip olan Yeni Arocs 3240 L ENA 8x2, 2+2 aks düzeninde ve 10 tekerlekli olarak müşterilerin beğenisine sunuluyor. 9 ton taşıma kapasitesine sahip olan ilave arka aksta kullanılan lastik ve jantlar, aksın kapasitesiyle uyumlu olacak ve aracın dayanıklılığını öne çıkaracak şekilde tasarlandı. Aracın arka aks hava süspansiyon özelliği ve konfigürasyonunda yer alan özel donanımlar sayesinde, stabiliteye ek olarak konforlu ve gürültüsüz bir sürüş imkanı da sunuluyor.

Arka aksın dümenlenebilir özellikte olması manevra kabiliyetinde büyük avantaj sağlıyor. Dümenlenebilir arka aksı sayesinde yüksek manevra kabiliyetine sahip olan Arocs 3240 L ENA 8x2’nin öne çıkan standart donanımları arasında; hava süspansiyonlu arka akslar, Powershift şanzıman, çift devreli direksiyon sistemi ve flanşsız şanzıman PTO yer alıyor. Araç, standart olarak tek yataklı, uzun kabinli ve 5.150 mm aks mesafesi ile sunuluyor.

Standart donanımı sayesinde çeşitli üst yapı ihtiyaçlarına cevap verebilen Arocs 3240 L ENA 8x2, 10 km/s hız sınırlayıcısı özelliği ile yol damperi üst yapısıyla da tercih edilebiliyor. Araç; ormancılık, odunculuk ve hububat taşımacılığı gibi sektörlerde hizmet veren müşterilerin yanı sıra katı atık segmenti müşterilerine de hitap ediyor.

Pazar koşulları ve müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda model ailesinde yenilikler gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, Arocs 3240 L ENA 8x2 ile nakliye sektöründe hizmet veren hem filo müşterilerinin hem de bireysel kullanıcıların ilk tercihi olmayı hedefliyor.