Mercedes-Benz Türk, Mercedes Service Card ile kamyon sahiplerine yurt dışında da destek sağlıyor

Mercedes-Benz Türk, Mercedes Service Card hizmeti ile Mercedes-Benz kamyon sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Araçları yurt dışında da çalışan Mercedes-Benz kamyon sahipleri Mercedes Service Card ile bulundukları ülkede acil teknik servise ihtiyaç duyduklarında nakit ödeme yapmadan Mercedes-Benz yetkili servis istasyonlarından hizmet alabiliyorlar. Bir ödeme garantisi hizmeti olan Mercedes Service Card, Avrupa’daki binlerce Mercedes-Benz yetkili servisinde kullanılabiliyor.

Mercedes Service Card, müşterinin arıza için onay vermesi halinde ödemeyi gerçekleştiriyor ve işlemin faturası daha sonra müşteriye gönderiliyor. Müşterinin Mercedes Service Card’daki bakiyesi yeterli olmadığı hallerde ise, tutara göre müşteri onayı ya da ev sahibi ülkedeki yetkili servis onayı ile müşteriye hizmet verilmeye devam ediyor.

Mercedes Service Card birçok önemli avantaj sağlıyor

Mercedes Service Card sahipleri, yurt dışında yol yardımına ihtiyaç duyduklarında 444 6 284 numaralı çağrı merkezine aracın bulunduğu konumu ileterek, ilgili ülkelerdeki yol yardım ekiplerinden hizmet alabiliyorlar. Ödeme garantisi sayesinde onay süreci ve aracın onarım işlemlerinin en hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan Mercedes Service Card hizmetinde, araç sürücüsünün onarım işlemleri için ödeme yapması gerekmiyor. Ödeme kart sahibinin onayı ile Mercedes Service Card tarafından yapılırken, ödenen tutar daha sonra kart sahibine fatura ediliyor. Müşteriler tek bir kart ile tüm araçlarına işlem yaptırırken ödemelerini Mercedes Service Card aracılığıyla gerçekleştiriyor. Mercedes-Benz Service24h kullanımında hizmet ücreti alınmazken, Mercedes-Benz servislerinde kart kullanımı için ek bir ücret de talep edilmiyor.

Sadece yurt dışında geçerli olan Mercedes Service Card’a sahip olmak isteyen müşteriler, www.mercedesservicecard.de linkinden form doldurarak ve formu info@mercedesservicecard.com mail adresine göndererek kart için başvuruda bulunabiliyorlar.