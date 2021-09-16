Mercedes-Benz Türk, kamyon servis hizmetlerinde yeni avantajlar sunuyor

Mercedes-Benz Türk, Mercedes-Benz markalı kamyon kullanıcılarına, yetkili servislerindeki kaporta & boya atölyelerinde yaptığı harcamalar doğrultusunda, bir sonraki yetkili servis ziyaretinde kullanabileceği yedek parça çeki ve bakım seti hediye ediyor.

Mercedes-Benz markalı kamyon sahipleri, Türkiye’nin neresinde kaza yapmış olursa olsun, araçlarının Mercedes-Benz Yetkili Servisleri’nde onarılması için çekici masrafı desteğinden yararlanabiliyor.

Garantisi biten, OM457 ve OM501 motora sahip Axor ve Actros kullanıcılarına özel bakım kampanyası, Mercedes-Benz Yetkili Servisleri’nde sunulmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz markalı kamyon sahipleri, Mercedes-Benz Yetkili Servisleri’nde kaporta & boya atölyelerinde yaptıkları harcamalar doğrultusunda, bir sonraki servis ziyaretinde kullanabileceği yedek parça çeki ve bakım seti hediyelerine kavuşuyor. Tüm Mercedes-Benz marka kamyonları kapsayan bu kampanya, kaporta & boya atölyelerinde gerçekleşecek yedek parça harcama tutarına göre değişiklik gösteriyor.

Mercedes-Benz Türk, çekici masraflarına sağladığı destekle kamyon sahiplerinin yanında

Mercedes-Benz marka kamyonların kaza yapıp yetkili servise çekilmesi gereken durumlarda Mercedes-Benz Türk, aracın çekici masraflarına destek oluyor. Türkiye’nin neresinde kaza yapmış olursa olsun, Mercedes-Benz markalı kamyon sahipleri bu avantajdan yararlanabilirken araçların yetkili servislerde en hızlı şekilde onarılıp yollara yeniden dönmesi hedefleniyor.

Mercedes-Benz Türk’ün sunmuş olduğu avantajdan yararlanma koşullarını öğrenmek için detaylı bilgiye Mercedes-Benz Yetkili Servisleri’nden ulaşılabiliyor.

Garantisi biten araçlara özel kampanya

Mercedes-Benz Türk, geçtiğimiz dönemlerde sunmuş olduğu bakım kampanyasına, müşterilerden gelen yoğun talep doğrultusunda, Ekim ayı sonuna kadar devam ediyor. Araç parkında bulunan yaşlı araçlara yönelik hazırlanan bu kampanyadan OM457 ve OM501 motora sahip, Axor ve Actros kullanıcıları faydalanabiliyor. Orijinal yedek parça ve yetkili servis deneyiminin uygun fiyatlarla sunulduğu bu kampanya ile, 5 filtre ve motor yağı değişimi, yetkili servislerde işçilik ve KDV dahil olarak 2.750 TL’ye yaptırılabiliyor.