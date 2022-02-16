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Mercedes-Benz Türk, “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesi ile mesleki eğitime katkı sağlıyor

• Mercedes-Benz Türk, 2014 yılında başlattığı ve bugüne kadar 3,5 milyon Euro’yu aşan yatırım yaptığı “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesiyle, açılan 31 Mercedes-Benz Laboratuvarı ile Türkiye’de en fazla okula ve öğrenciye ulaşan şirket oldu.

Lojistik 16.02.2022, 13:03
Mercedes-Benz Türk, “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesi ile mesleki eğitime katkı sağlıyor

Mercedes-Benz Türk’ün otomotiv sektöründeki nitelikli personel açığının azaltılması ve sektöre donanımlı personel yetiştirilmesi amacıyla başlattığı projesi istihdamda fark yaratıyor.

EML’miz Geleceğin Yıldızı Projesi, meslek liselerine verdiği destek ile eğitim alan gençlerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Mezun gençlerin yüzde 63’nün istihdama katılmış olması bu projenin başarısının en dikkat çeken göstergesi olarak karşımızı çıkıyor.

Projenin sonuçlarından büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirten Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk ailesi olarak, meslek liselerine destek vererek istihdama katkı sağlama misyonuyla başlattıkları projeyi ellerindeki tüm imkânları seferber ederek geliştirip sürdüreceklerinin altını çizdi.

Süer Sülün, kadın istihdamının her alanda artmasının önemine değinerek EML’miz Geleceğin Yıldızı projesinin sektördeki kadın istihdamının desteklenmesi için güçlü bir araç olduğunu belirtti. Proje çerçevesinde sektörde kadın istihdamının artması yönünde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Mercedes-Benz Türk’ün 2014 yılında Endüstri Meslek Liseleri (EML) kapsamında başlattığı “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesi büyüyerek devam ediyor. Bugüne kadar hayata geçirilen 31 Mercedes-Benz Laboratuvarı’nda (MBL) 2.400’den fazla öğrenci eğitim aldı, 1.300’e yakın öğrenci Mercedes-Benz yetkili bayilerinde staj yaptı, 2.000’e yakın öğrenci mezun oldu. Mercedes-Benz yetkili bayileri, bünyelerine kattıkları her üç mezundan birini projeden mezun olan öğrenciler arasından seçerken, projede yer alan her 2 öğrenciden birine de staj olanağı verdi. Mercedes-Benz Laboratuvarı’nın 32. okulda faaliyete geçmesi için de hazırlıklar sürüyor.

Mercedes-Benz Türk, 3,5 milyon Euro’yu aşan yatırımıyla 31 okulda açtığı Mercedes-Benz Laboratuvarları ile tüm Türkiye’de en fazla şehirde, en çok okula ve öğrenciye ulaşan şirket oldu. Hâlihazırda farklı şirketlerin toplamda 20 okulda benzer laboratuvarları bulunuyor.

EML’miz Geleceğin Yıldızı projesi istihdamı olumlu yönde etkiliyor

Bağımsız bir araştırma şirketi tarafından yapılan etki analizi sonuçlarına göre, Türkiye’de istihdam edilen toplam 29,6 milyon kişinin yüzde 11’i mesleki veya teknik lise mezunu iken; meslek liselerinden mezun olanların yalnızca yüzde 18’i çalışma hayatına devam ediyor. Çalışma hayatına devam eden meslek lisesi mezunlarının yüzde 40’ı da mezun oldukları alanlarla ilgili işlerde çalışıyor. Mezun olduktan sonra hiç çalışmadığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 64.

Aynı etki analizi sonuçları kapsamında, Mercedes-Benz Laboratuvarlarında eğitim alan öğrencilerin yüzde 63’i şu anda iş hayatında, çalışan mezunların yüzde 67’si otomotiv sektöründe çalışmaya devam ediyor. İş hayatına katılmayan mezunların çalışmama nedenlerinin başında, yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmek geliyor. Bu faktörü mecburi askerlik ve üniversite hazırlıkları izliyor. Daha önce hiç çalışmamış mezunların oranı ise yalnızca yüzde 4. Tüm bu veriler, projenin öğrencilerin sektördeki istihdam edilebilirliklerine her anlamda sağladığı katkıyı ve EML’miz Geleceğin Yıldızı projesinin başarısını da gözler önüne seriyor.

Süer Sülün: “Öğrencilerin kapasite gelişimine destek oluyor, mezunların istihdamına katkı sağlıyoruz”

Mercedes-Benz Türk olarak daima “Her işin başı eğitim” prensibini benimsediklerini ve bu prensiple gerçekleştirdikleri sosyal fayda programlarıyla uzun yıllardır Türkiye’nin çağdaş geleceğine katkıda bulunduklarını vurgulayan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, yedi yıldır sürdürdükleri EML’miz Geleceğin Yıldızı projesinde elde ettikleri sonuçlardan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi.

Süer Sülün; “EML’miz Geleceğin Yıldızı projesi, meslek liselerinde altyapının iyileştirilmesi ve mezunların istihdam edilebilirliğinin artırılması için başlattığımız bir proje. Projemiz sayesinde öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olarak istihdama olumlu bir yönde katkı sağlıyoruz. Projede yer alan öğrenciler, mezuniyet sonrasında sektörde çalışmaya devam ediyorlar. İstihdam edilen mezunların önemli bölümü bizim bayilerimizde kariyerlerini sürdürüyor. Projemiz sektörümüze nitelikli personel kazandırma açısından son derece önemli bir pozisyonda. Bununla birlikte projeye katılmak, öğrencilerin gündelik yaşamlarına, sosyal becerilerine, gelecek beklentilerine de olumlu yönde etki ediyor” dedi. Sülün, projeyi önümüzdeki dönemde paydaşlarından aldıkları geri dönüşler doğrultusunda geliştirerek sürdüreceklerinin altını çizdi.

Süer Sülün: “Sektörümüzdeki kadın istihdamını artıracağız”

Gelecek yıllarda kadınların sektöre daha da fazla dâhil edilebilmeleri için proje kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılacağını vurgulayan Süer Sülün; “Sektörde kadın istihdamının artması bizim için çok önemli bir konu. Önümüzdeki süreçte kız öğrencilerimizin projemize katılımını artırmak için gayret edeceğiz. Projede ve sektörde kadınları daha fazla görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mercedes-Benz logosunu taşımak öğrencileri motive ediyor

EML’miz Geleceğin Yıldızı projesi için yapılan bağımsız araştırma kapsamında, projenin öğrencilere yönelik nitelikli katkısı, laboratuvar süreçlerinde aktif görev alan öğretmenler tarafından da açıklıkla ifade ediliyor. Öğretmenlere göre, Mercedes-Benz Laboratuvarı’nda ders alan öğrencilerde özgüven artışı gibi olumlu yönde sosyal değişimler gözlemleniyor.

Mercedes-Benz Laboratuvarı’nda okuyan öğrencilerin velileri, “Mercedes-Benz tarafından başlatılan bir programa dâhil olmak, Mercedes logolu kıyafetler ve çantalar kullanmak çocuklarımızın Mercedes-Benz’e karşı aidiyet hissetmesine sebep oluyor. Bu durumda da çocuklarımızda olumlu yönde değişim yaşanıyor. Komşularımız da çocuklarımızı takdirle karşılayınca bizler de gururlanıyoruz.” diyerek duygularını dile getiriyorlar.

Projenin etkisi ölçülürken detaylı bir çalışma yapıldı

EML’miz Geleceğin Yıldızı projesinin etkisi ölçülürken, Türkiye’deki durum fotoğrafının ortaya konulması amacıyla öncelikle bir masa başı çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmada temelde Türkiye’deki mesleki ve teknik liselere yönelik mevcut durum incelendi ve arka plan bilgileri derlendi. Bu doğrultuda yapılan masa başı çalışmasıyla, güncel veriler ve meslek liselerinin güçlenmesine yönelik yürütülen öne çıkan projeler incelendi.

Çalışmanın niceliksel aşamasında 400’e yakın öğrenci, mezun ve öğretmen ile anket çalışması yapıldı. Ardından proje paydaşları ile derinlemesine görüşmeler yapılarak çalışmanın niteliksel aşaması gerçekleştirildi. Bu kapsamda; öğrenci, mezun, öğretmen ve bayilerle derinlemesine görüşmeler ve odak grup görüşmeleri yapılarak niteliksel araştırma son haline getirildi.

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