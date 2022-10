Mercedes-Benz Türk Bilişim Teknolojileri ve Kodlama Eğitim Programı’nın en iyi üç uygulaması belirlendi

Mercedes-Benz Türk’ün meslek sahibi olmak isteyen kız öğrencileri eğitim yolunda desteklemek üzere Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” programı kapsamında düzenlenen eğitimler devam ediyor. Robincode.org iş birliği ile hayata geçirilen ve çevrim içi olarak düzenlenen “Teknolojiyi Yöneten Geleceğini Yönetir” temalı Mercedes-Benz Türk Bilişim Teknolojileri ve Kodlama Eğitim Programı’na bu yıl Anadolu ve fen liselerinde okuyan 63 öğrenci katıldı.

Ekim ayında tamamlanan ve eğitmenlerin puanlamaları ile finale kalan yedi öğrencinin online sunumlarının ardından belirlenen programın en iyi üç uygulaması; Hayat Göçebe isimli öğrencinin ekolojik ayak izini hesaplayarak farkındalık oluşturan uygulaması, Kardelen Bulut’un sokak hayvanlarının barınma, sahiplenme ve kısırlaştırma sorunlarına çözüm bulan uygulaması, Sena Şaziye Medine’nin ise öğrenciler arasında kitap, kırtasiye, elektronik ve giyim takasının yapılmasına olanak sağlayan uygulaması oldu.

Her Kızımız Bir Yıldız programı 2004 yılından beri aralıksız olarak sürdürülüyor

Mercedes-Benz Türk ve ÇYDD iş birliği ile 2004 yılında 17 ilde 200 kız öğrenciyi destekleyerek hayata geçirilen Her Kızımız Bir Yıldız programı, 18 yıldır aralıksız olarak sürdürülüyor. Program kapsamında lise öğrencilerine burs veren Mercedes-Benz Türk, üniversiteyi kazanan bursiyerlerine de desteğini sürdürmeye devam ediyor. Program kapsamında her yıl 1.000 öğrenciye burs veriliyor.

Pandemi sebebiyle son iki yıldır bilişim teknolojileri ve kodlama eğitimlerini çevrim içi tamamlayan Her Kızımız Bir Yıldız programının bursiyerleri, bu yıl da eğitimlerine çevrim içi olarak devam etti. Programa dahil olan öğrenciler, canlı yapılan eğitimler ile desteklenmeye devam edildi.

2018 yılında mesleki gelişime yönelik eğitimler de programa dâhil edildi

Mercedes-Benz Türk, Her Kızımız Bir Yıldız programını derinleştirmek ve sağlanan etkiyi artırmak amacıyla uzun yıllardır sunduğu kişisel gelişim etkinliklerine 2018 yılında mesleki gelişime yönelik eğitimleri de dâhil etti. Bu çerçevede programın bursiyerlerine Robincode.org iş birliği ile her yıl “Bilişim Teknolojileri ve Kodlama Eğitimleri” veriliyor. 2018 yılından günümüze 300’den fazla Her Kızımız Bir Yıldız bursiyeri söz konusu eğitimlere katıldı.

Mezun bursiyerlere iş alanında fırsatlar da sunuluyor

Her Kızımız Bir Yıldız programından burs alarak eğitimini tamamlayan öğrenciler, Mercedes-Benz Türk’te istihdam edilme olanağına da kavuşuyorlar. Şirkette üretimde çalışan kadınların yüzde 20’sini, söz konusu program ile eğitimlerini tamamlayan öğrenciler oluşturuyor.