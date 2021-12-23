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Mercedes-Benz Türk, Barsan Global Lojistik’e 320 adet Actros 1848 LSnrL teslim etti

Mercedes-Benz Türk, Barsan Global Lojistik’e gerçekleştirdiği filo teslimatlarına 320 adet Actros 1848 LSnrL teslimatı ile bir yenisini daha ekledi. Bu yıl gerçekleştirilen teslimatlar ile birlikte, Barsan Global Lojistik’in 2010 yılından bu yana Mercedes-Benz Türk’ten satın aldığı toplam araç sayısı 1.800 adedi aştı. Barsan Global Lojistik, teslim aldığı 320 adet yeni Mercedes-Benz yıldızlı aracını uluslararası nakliye alanında kullanacak.

Lojistik 23.12.2021, 11:15 23.12.2021, 11:23
Mercedes-Benz Türk, Barsan Global Lojistik’e 320 adet Actros 1848 LSnrL teslim etti

Mercedes-Benz Türk, 2010 yılından bu yana iş ortaklığı yaptığı Barsan Global Lojistik firmasına gerçekleştirdiği filo teslimatlarına 2021 yılında bir yenisini daha ekledi. Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen 320 adet Actros 1848 LSnrL aracının tamamını “tam paket servis sözleşmeli” olarak satın alan Barsan Global Lojistik, yeni araçlarını uluslararası nakliye alanında kullanacak.

Teslimatları tamamlanan araçlar için 22 Aralık tarihinde Angel Blue Restaurant’ta düzenlenen törene; Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Mercedes-Benz Türk Müşteri Hizmetleri Kamyon ve Otobüs Direktörü Tolga Bilgisu, Mercedes-Benz Türk 2. El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Özensel, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler CFO’su Gökmen Onbulak, Barsan Global Lojistik Firma Sahibi Kamil Barlın, Barsan Global Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çaptuğ, Barsan Global Lojistik İcra Kurulu Üyesi Can Kırcan, Barsan Global Lojistik İcra Kurulu Üyesi Tacim Genç, Barsan Global Lojistik İcra Kurulu Üyesi Hakan Kölemenoğlu ve Barsan Global Lojistik Global Finans Direktörü Buğra Sözüçetin katıldı.

Uluslararası nakliye ve gümrükleme alanında faaliyet gösteren Türkiye’nin seçkin firmalarından Barsan Global Lojistik, bugün 44 ülkede yer alan 80 lojistik merkeziyle ABD’den Çin’e, Avrupa’dan Asya’ya kadar çok geniş bir coğrafyada entegre lojistik hizmeti veren bir şirket konumunda. Mercedes-Benz Türk ile Barsan Global Lojistik arasında 2010 yılında 200 kamyonun teslim edilmesi ile başlayan ve 11 yıldır süren iş birliği, 2021 yılındaki 320 adetlik teslimatla devam ediyor. Bu yıl gerçekleştirilen 320 adet Actros 1848 LSnrL satışı ile birlikte, Barsan Global Lojistik’in 2010 yılından bu yana Mercedes-Benz Türk’ten satın aldığı toplam araç sayısı 1.800 adedi aştı.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Uzun yıllardır devam eden kıymetli iş ortaklığımıza yakışır kalite ve donanımlara sahip araçlarımızın Barsan Global Lojistik’in filosunda bulunması bizleri son derece gururlandırıyor. Yıllardır süren ve karşılıklı güven üzerine kurulu bu iş birliğimizi bugünkü teslimat ile 1.800 adedin üzerine çıkarmış bulunuyoruz. Yatırımlarımızın hız kesmeden devam ettiği Aksaray Kamyon Fabrikası'nda üretilen araçlarımızın Barsan Global Lojistik şirketine ve Türkiye lojistik sektörüne hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Barsan Global Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çaptuğ ise, “1982 yılında Kamil Barlın tarafından kurulan Barsan Global Lojistik, entegre lojistik hizmetini küresel ölçekte karşılayan global bir dünya şirketi olup, 44 ülkede yer alan 80 lojistik merkeziyle hizmet vermektedir. Dinamik ve hızla büyüyen yapımızı yenilikçi ve teknolojiyi iyi kullanan yatırımcı kimliğimize borçluyuz. Beklentilerimizin tam olarak anlaşılabiliyor olması, araçların kalitesi, düşük yakıt performansı, finansman şartları ve toplam sahip olma fırsatları, ulusal ve uluslararası yaygın yetkili servis ağı ile müşterilerine yaklaşımı nedeniyle Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllardır devam eden iş birliğimizin gelecekte de süreceğine inanıyorum. Bugün bizi bir araya getiren 320 adetlik filo alımının; Türk ekonomisine, Türk lojistik sektörüne ve şirketlerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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