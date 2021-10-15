Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası 35 yaşında!

35 yılda 300.000’i aşkın kamyon üreten fabrika, 86.000 adedin üstünde kamyonun ihracatını sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağladı.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Mercedes-Benz Türk olarak bir ilin kaderini değiştirmedeki ekonomik duruma katkımız nedeniyle gururluyuz. Zaman içerisinde gördük ki Aksaray, yerel kalkınmanın en güzel örneklerinden biri olarak bir ‘Mercedes-Benz Şehri’ oldu. İldeki en büyük istihdam sağlayıcı oluşumuz, üretimimiz, ihracatımız, AR-GE ve yatırım faaliyetlerimizle hem Aksaray’ın hem de Türkiye’nin ekonomisine katma değer sağlıyoruz” dedi.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika Direktörü / İcra Kurulu Üyesi Uluç Batmaz; “Türk işçisinin ve mühendislerinin emeğiyle, Mercedes-Benz markasının kalitesiyle faaliyetlerimize devam ediyoruz. 1986 yılında, ilk yıl içerisinde 85 adet üretim ve 290 çalışanımızla başladığımız bu yolculuk günümüzde en önemli kamyon üretim merkezlerinden biri olmamıza doğru uzandı. Bugün 300.000’in üzerinde üretim gerçekleştirdik ve 1.600’ü aşkın çalışana sahibiz. Fabrikamızın bu gelişimi ile gurur duyuyoruz” dedi.

Açılışı 11 Ekim 1986 tarihinde gerçekleşen Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, Ekim 2021 itibarıyla 35. yaşını kutluyor. Daimler Truck AG’nin önemli kamyon üretim üslerinden biri konumunda ve dünya standartlarında üretim yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, kurulduğu günden bu yana yatırımlarıyla kendini yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Türkiye’de üretilen her 10 kamyondan 7’sinin üretimine imza atan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası; üretimiyle, istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası için 35 yılda, toplamda 500 milyon Euro’yu aşkın yatırım gerçekleştirildi. Günümüzde 1.600 kişiyi aşkın istihdam sağlayan Aksaray Kamyon Fabrikası’nda kamyon üretiminin yanı sıra AR-GE Merkezi de yer alıyor. Üretimin yanında ürün geliştirme ve teknoloji çözümleri alanlarına da önemli yatırımlar yapılarak hem istihdam artışı sağlanıyor hem de pek çok ilke imza atarak tüm dünyaya mühendislik ihraç ediliyor.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “11 Ekim 1986’da açılışını yaptığımız fabrikamız, bugün dünyanın en önemli kamyon merkezlerinden biri konumuna geldi. 54 yıllık Mercedes-Benz Türk tarihinin son 35 yılında, Aksaray’da aldığımız sorumlulukları başarıyla yerine getirerek hem yerel hem de küresel olarak yeni görevlerle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak bir ilin kaderini değiştirmedeki ekonomik duruma katkımız nedeniyle gururluyuz. Zaman içerisinde gördük ki Aksaray, yerel kalkınmanın en güzel örneklerinden biri olarak bir ‘Mercedes-Benz Şehri’ oldu. 35 yıllık dönemde gerçekleştirdiğimiz aralıksız yatırımlarımızla her zaman yüksek kalitede hizmet sunmayı hedefledik. İldeki en büyük istihdam sağlayıcı oluşumuz, üretimimiz, ihracatımız, AR-GE ve yatırım faaliyetlerimizle hem Aksaray’ın hem de Türkiye’nin ekonomisine katma değer sağlıyoruz. Aksaray Kamyon Fabrikamızın gelişiminde binlerce çalışanımızın emeği, imzası bulunuyor.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika Direktörü / İcra Kurulu Üyesi Uluç Batmaz, “Türk işçisinin ve mühendislerinin emeğiyle, Mercedes-Benz markasının kalitesiyle faaliyetlerimize devam ediyoruz. 1986 yılında, ilk yıl içerisinde 85 adet üretim ve 290 çalışanımızla başladığımız bu yolculuk, günümüzde en önemli kamyon üretim merkezlerinden biri olmamıza doğru uzandı. Bugün 300.000’in üzerinde üretim gerçekleştirdik ve 1.600’ü aşkın çalışana sahibiz. Fabrikamızın bu gelişimi ile gurur duyuyoruz. Üretim faaliyetlerimizin yanında, fabrikamız bünyesinde bulunan AR-GE Merkezimiz ile Mercedes-Benz yıldızı taşıyan kamyonların tüm dünyadaki tek yol testi onay merci görevini de üstleniyoruz. AR-GE merkezimiz ile de hem Daimler bünyesindeki tüm kamyon dünyasında söz sahibiyiz hem de mühendislik ihracatımızla ülkemize katkı sağlıyoruz. Aldığımız tüm sorumlulukları başarıya dönüştürerek Aksaray Kamyon Fabrikamız, geleceğe emin adımlarla ilerlemesini sürdürecektir. Bu başarıya katkısı olan tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.” dedi.

Aksaray Kamyon Fabrikası istihdama katkısını sürdürüyor

Her çalışanın ailesi ve tedarikçi firmaların istihdamına olan katkısı da dâhil edildiğinde on binlerce bireye etki eden bir üretim tesisi olan Aksaray Kamyon Fabrikası, Türkiye’nin alanında en etkili merkezlerinden biri konumunda.

Kamyon üretiminde bir dünya markası

Daimler dünyasının en önemli kamyon üretim merkezlerinden biri olan Aksaray Kamyon Fabrikası, 1986 yılında Mercedes-Benz 1922 ve sonrasında Mercedes-Benz 2622 kamyon ile başlanan üretim serüveni, günümüzde Actros ve Arocs modelleriyle devam ediyor. 2020 yılında 13.492 adet kamyon üreten fabrika, Ocak-Eylül 2021 tarihleri arasındaki 9 aylık süreçte 15.701 adet kamyon üretti.

Toplam ihracat 86.000 adedi aştı

Yüksek standartlarda ve kalitede üretim yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, Batı ve Doğu Avrupa’da 10’dan fazla uluslararası pazara kamyon ihraç ediyor. Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 8’ini üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikası’nın kamyon ihracatı, ilk ihracatın gerçekleştirdiği 2001 yılından bu yana 86.000 adedi aştı.

Kamyon AR-GE’sinde Aksaray imzası

Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde 2018 yılında 8,4 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirilen Aksaray Ar-Ge Merkezi, kamyon ürün grubunda yeni sorumluluklar üstlendi. Aynı zamanda Aksaray AR-GE merkezi, Mercedes-Benz kamyonları için bir yol testi onay merci konumda. Türkiye’nin mühendislik ihracatındaki başarılarına katkı sağlayan Aksaray Ar-Ge Merkezi, hem Türkiye’nin hem de Aksaray’ın konumunu güçlendiriyor.

Enerji tasarrufu projeleri ile enerji tüketiminde en düşük seviyeler yakalandı

Aksaray Kamyon Fabrikası’nın son yıllarda yapılan yeni yatırımlarla enerji güç kapasitesi yüzde 65 arttırıldı. Bu yatırımlar kapsamında fabrika tesisleri ve binalarında, enerji verimliliği yüksek ve otomasyonlu ekipmanlar devreye alındı.

Fabrikada tüm binalardaki altyapılarda otomasyon ve standartlaşmaya gidildi. Facility Management (FM) 4.0 merkezi kontrol odası aracılığıyla üretimin vardiya sistemine uygun olarak programlanmasını sağlayan ısıtma sistemleri, aydınlatmalar, yüksek basınçlı hava ve su sistemleri sayesinde enerji, daha verimli kullanılarak tüketimlerin yükselme oranları kontrol altına alındı. Enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında, anlık bina sıcaklıkları izlenerek havalandırma sistemleri ve diğer ısıtma sistemlerinin tamamı anlık yönetilerek enerji tasarrufu gerçekleştirildi.

Bunlara ek olarak; Enerji Yönetimi Yazılım Robotu, Türkiye’de ilk defa devreye alındı. Bu yazılım robotunun tüm tüketicileri anlık takip, regresyon analizi ve tüketim verilerini e-posta ile bilgilendirme gibi fonksiyonları sayesinde enerji daha şeffaf ve verimli yönetilebiliyor.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Sertifikası sayesinde enerji verimliliğiyle bağlantılı sürekli iyileştirme garanti altına alındı. Sürdürülen enerji verimliliği çalışmaları sayesinde araç başı yüzde 35’in üzerinde enerji tasarrufu elde edilirken, araç başına tüketimde ve gaz salınım miktarında şimdiye kadarki en düşük seviye kaydedildi.

2020 yılında imalat ekipmanlarının yüksek basınçlı hava kullanımları optimize edilerek, imalat dışı zamanlarda ise tamamen kapatılarak yüksek basınçlı hava kullanımında şimdiye kadarki en düşük seviyeye ulaşıldı.

“Sıfır Atık Belgesi” almaya layık görüldü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Sıfır Atık Yönetmeliği” gereğince, gerekli ekipman ve sistem altyapısının oluşturulması, çalışanlara çevre ile ilgili eğitimler verilmesi gibi önemli sorumlulukları yerine getiren Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, Ekim ayı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince “Sıfır Atık Belgesi” almaya layık görüldü. Yapılan çalışmalar sayesinde Aksaray Kamyon Fabrikası, atık geri dönüşüm oranını yüzde 98 seviyelerine çıkarmayı başardı.

Aksaray’da 35 yılda sosyal kalkınma desteklendi

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor. Eğitimi de ön planda tutan fabrika, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliği ile Aksaray ilinde 2015 yılında 22 gönüllü öğretmen tarafından bölgedeki çocukların eğitimlerine destek vermek amacıyla bir eğitim evi kurdu. Eğitim Evi’nde çocuklara destek eğitimlerini, gönüllü öğretmenler ve Türkiye’nin farklı ve seçkin üniversitelerinden mezun olan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası çalışanları veriyor.

Yörenin en büyük sanayi kuruluşu olan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, rekabetçi ürünleri, bünyesinde bulundurduğu AR-GE Merkezi ve üstlendiği sosyal sorumluluk projeleri ile Türk otomotiv sektörünün ve bölgenin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Rakamlarla Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası

2021 yılında 300.000’nci kamyon banttan indirildi ve bugün Türkiye’de üretilen her 10 kamyondan 7’si Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’ndan çıkıyor.

35 yılda 300.000’i aşkın kamyon üreten Mercedes-Benz Türk, bugüne kadar toplam 86.000 adedi aşkın kamyon ihracatı gerçekleştirdi.

Bugün Türkiye’nin toplam kamyon ihracatının yüzde 80’ini Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası gerçekleştiriyor. Yani Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 8’i Aksaray Kamyon Fabrikası’ndan çıkıyor.

1986 yılında 290 kişiye istihdam sağlayan fabrika, bugün 1.600’ü aşkın çalışanı ile Aksaray’ın en büyük işvereni olma özelliği taşıyor.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nın kilometre taşları