Mercedes-Benz Türk, 25 adetlik Mercedes-Benz Actros teslimatı gerçekleştirdi

Mercedes-Benz Türk, Hicri Ercili’ye 25 adet 2019 model Mercedes-Benz Actros 1845 LS çekiciyi Balıkesir’de düzenlediği tören ile teslim etti.

Teslimatı gerçekleştirilen araçların tamamı yerli olarak Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda müşterinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda üretildi.

Hicri Ercili, filosuna yeni eklediği araçlarını tehlikeli madde taşımacılığı alanında kullanacak.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Hicri Ercili tesislerinde gerçekleşen teslimat töreninde Actros araçlar; Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel ve Koluman İstanbul Kamyon Satış Müdürü Aytekin Yeşil tarafından Hicri Ercili Lojistik Müdürü Şenol Durna’ya teslim edildi. Hicri Ercili, bu teslimat ile birlikte 230 adetlik araç parkındaki Mercedes–Benz yıldızı taşıyan araç sayısını 150 adede çıkardı.

25 adet 2019 model Mercedes-Benz Actros 1845 LS çekicinin tamamı Hicri Ercili’nin talep ve ihtiyaçlarına yönelik “retarder” ve “ADR” donanımlarına sahip şekilde yerli olarak Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretildi. İlgili satış, Mercedes-Benz Türk’ün de dâhil olduğu ve yalnızca yerli üretim araçları kapsayan “Kamu Bankaları Finans Kampanyası” çerçevesinde gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel törendeki konuşmasında; “1970’li yıllardan beri birçok farklı sektörde büyük başarılara imza atarak faaliyetlerini günümüze kadar sürdüren Hicri Ercili ile 2012’den beri hızla büyüttüğümüz iş ortaklığımıza yeni bir anlaşma eklemenin gururu içerisindeyiz. Bu teslimat ile Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikamızda müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik terzi dikiş kişiselleştirme imkânları ile yerli olarak ticari araç ürettiğimizin altını çizmek isteriz. Bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz 25 adet 2019 model Mercedes-Benz Actros 1845 LS çekicilerimizin tamamında müşterimizin talep ve ihtiyaçları çerçevesinde retarder ve ADR donanımı mevcut. Tercihlerini 120.000 km’ye çıkan bakım aralıkları ve %20 oranında düşen bakım maliyetlerine ek olarak ticari ve yol performansı ile öne çıkan Actros araçlarımızdan yana kullanan ve yerli üretimi destekleyen Hicri Ercili’ye araçlarının hayırlı uğurlu ve bol kazançlı olmasını diliyorum.” dedi.

Mercedes-Benz Actros

Mercedes-Benz Actros araçlar, Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikası’nda yerli olarak üretilip hem yurt içinde kullanılıyor hem de yurt dışına ihraç ediliyor. Mercedes-Benz Actros hem yol performansı hem de ticari performansıyla dikkat çekiyor. Euro 6 motoru ve bununla uyumlu şanzıman ve aksıyla önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayan Actros, aynı zamanda konfor, güvenlik ve tasarımıyla ağır vasıta kullanıcılarının ihtiyaçlarına yanıt verecek özelliklerle donatıldı. 120.000 km’ye çıkan bakım aralıkları ve %20 oranında düşen bakım maliyeti ile Actros ticari anlamda büyük avantaj sağlıyor. Mercedes-Benz Actros; üç farklı kabin seçeneği, farklı beygir gücleri, 4x2’den 8x2’ye kadar farklı aks konfigürasyonları ile her türlü ihtiyaca en uygun çözümleri sunuyor.

Hicri Ercili Lojistik Müdürü Şenol Durna ise; yeni teslim aldıkları Actros çekicileri ile ilgili; “Bugün tercihimizi yine; sundukları kaliteli ürün, hizmet, satış, satış sonrası hizmetleri ve yaygın servis ağı imkânları sebebiyle 2012 yılından bu yana iş ortaklığımızı sürdürdüğümüz Mercedes-Benz Türk’ten yana kullanıyoruz. Actros araçlardan duyduğumuz memnuniyete ek olarak; markanın Mercedes-Benz kalitesindeki araçlarını Aksaray’daki kamyon fabrikasında yerli olarak üretmesi ve Kamu Bankaları Finans Kampanyası’na dâhil olması diğer tercih sebeplerimiz arasında yer alıyor. İhtiyaç ve taleplerimiz doğrultusunda en doğru araçlarla bizi buluşturan ve üretimini gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk’e ve bu satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman İstanbul’a teşekkür ederiz. Yıllardır devam eden iş ortaklığımızı ilerleyen dönemlerde yeni filo alımlarımızla devam ettirmeyi diliyoruz.” şeklinde konuştu.