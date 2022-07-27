Mercedes-Benz Türk, 2022’nin ilk yarısında en fazla patent başvurusunda bulunan şirket oldu

Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs AR-GE ekipleri, AR-GE ve inovasyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2022 yılının ilk 6 ayında Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi 90 adet, Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibi de 22 adet olmak üzere toplam 112 adet patent başvurusunda bulundu. Böylece 2022 yılının ilk 6 ayında en çok patent başvurusunda bulunan şirket olan Mercedes-Benz Türk, 2014’ten bu yana toplam 621 adet patent başvurusu yaptı.

Hoşdere Otobüs Fabrikası bünyesinde faaliyete alınan İstanbul AR-GE Merkezi ile ilk defa 2009 yılında AR-GE Merkezi Belgesi’ni alan Mercedes-Benz Türk, bu tarihten itibaren otobüs ve kamyon ürün gruplarında AR-GE çalışmalarına başladı. Şirket, 2018 yılında Aksaray’da kurduğu AR-GE Merkezi ile kamyon ürün grubu özelindeki çalışmalarına hız kazandırdı.

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel

Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül Koca; “İstanbul AR-GE Merkezimiz sahip olduğu çeşitli yetkinlikler sayesinde çatı şirketimiz Daimler Truck’ın global ağı içerisinde çok önemli bir konumda yer alıyor. Sürdürülebilir çözümler sağlayan, yenilik ve dönüşüme öncelik etmeyi hedefleyen İstanbul AR-GE Merkezimiz bu doğrultuda birbirinden önemli işlere imza atıyor. Çeşitli atıklardan geri dönüştürülen bio-bazlı plastik hammaddeleri kullanarak otobüsler için geliştirmekte olduğumuz dış tasarım parçaları bunun en güzel örneği. Bu ve benzeri hammaddeleri kullanarak karbon ayak izini azaltmayı, maliyetleri düşürmeyi ve geri dönüşüme daha fazla katkı sağlamayı hedeflerken döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunacağız. Araçların altında bulunan kaplamanın araç altı seviyesine göre ayarlanabilmesi, Kuzey Amerika pazarına sunduğumuz Tourrider’ın tamponlarında kullanılan ve çarpışma esnasında darbe sönümlenmesini sağlayan malzemeyi de örnekler arasında sayabiliriz. Tüm Otobüs AR-GE ekibimize hem markamıza hem de ülkemize olan katma değerlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül Koca

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel ise; “İstanbul ve Aksaray’da yer alan AR-GE Merkezlerimiz ile yılın ilk yarısında 112 patent başvurusu yaparak, bu alandaki öncü konumumuzu somut rakamlarla da ortaya koyduk. Yaptığımız patent başvurularının konularını genel olarak; dorse, kabin, motor sistemleri, elektrikli araç batarya sistemleri ve motor batarya sistemleri olarak özetleyebiliriz. Kamyon ürün grubu özelinde ise, söz konusu dönemde 90 adet yeni patent başvurusu gerçekleştirdik. Geleceğin elektrikli kamyonlarının batarya sistemleri ve araç üzerinde kullanılacak yeni teknolojilerin gelişiminde imzamız bulunuyor. Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi olarak, geleceğin kamyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunduğumuz için gurur duyuyoruz” diye konuştu.