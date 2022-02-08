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Mercedes-Benz kamyonlarda sunulan ilkler sayesinde yollar daha güvenli

Kamyon şoförlerine daha fazla destek sağlamayı hedefleyen Mercedes-Benz, kamyonlarını geliştirmek ve tüm yol kullanıcılarının güvenliğini artırmak için her yıl yüz milyonlarca Euro tutarında AR-GE çalışmaları gerçekleştiriyor. AR-GE çalışmalarının en yeni örnekleri arasında; otomatik fren fonksiyonlu Aktif Yan Görüş Asistanı ve otomatik acil frenleme fonksiyonlu Aktif Sürüş Asistanı 2 yer alıyor. Otomatik fren fonksiyonlu yeni Aktif Yan Görüş Asistanı, tehlikeli bir durum algıladığında yalnızca kamyon şoförünü uyarmakla kalmıyor; aynı zamanda aracı durdurmak için otomatik frenleme uygulaması da başlatıyor. Actros 1851 Plus pakette standart olarak sunulan Aktif Sürüş Asistanı 2 ise, acil bir durumda aracı otomatik olarak tamamen durdurabilen fren fonksiyonuna sahip.

Lojistik 08.02.2022, 15:24
Mercedes-Benz kamyonlarda sunulan ilkler sayesinde yollar daha güvenli

Söz konusu araç güvenliği olduğunda her zaman sektörde öncü konumda yer alan Mercedes-Benz, kamyonlarda sürüşü daha güvenli hale getirmek adına çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Şirket; kamyon şoförlerine daha fazla destek sağlamayı ve tüm yol kullanıcılarının güvenliğini artırmayı hedeflediği yardımcı sürüş sistemleri için AR-GE çalışmalarına her yıl yüz milyonlarca Euro tutarında yatırım yapıyor. İlgili AR-GE çalışmalarının en yeni örnekleri arasında; otomatik fren fonksiyonlu Aktif Yan Görüş Asistanı ve otomatik acil frenleme fonksiyonlu Aktif Sürüş Asistanı 2 yer alıyor.

Dönüş Asistanı 2016 yılından beri pazara sunuluyor

Şehir trafiğinde bir ağır yük kamyonu sürmek, dar yollarda veya karmaşık kavşaklarda olmak birçok profesyonel kamyon şoförü için de büyük bir zorluk teşkil ediyor. Bu durum, özellikle dönüş manevraları için geçerli. Kamyon şoförlerinin; trafik ışıklarına, tabelalara, karşıdan gelen ve karşıya geçen trafiğe; dahası yayalara ve bisikletlilere dikkat etmeleri gerekiyor. Buna ek olarak, büyük dingil mesafesine sahip veya römorklu ağır kamyonlar, genellikle diğer trafik paydaşları tarafından kolayca anlaşılmayacak bir şekilde dönerler. Bu kamyonlar, dönmeden önce yarı römork veya römorkun uzunluğuna uygun mesafeyi almak için doğrudan kavşağa doğru ilerler. Bu nedenle, bazı durumlarda aracın ön yolcu tarafından geçmekte olan bir bisiklet sürücüsü veya yaya, kamyonun dönüş yapacağını değil düz bir şekilde ilerleyeceğini varsayabiliyor.

2016 yılından itibaren birçok Actros, Arocs ve Econic modelinde opsiyonel olarak sunulmaya başlanan Dönüş Asistanı (S1R) sistemi, bahsi geçen durumlarda etkili bir şekilde müdahalede bulunabiliyor.

Hayat kurtarabilecek farklı işlevlere sahip yeni Aktif Yan Görüş Asistanı

Dönüş Asistanı (S1R), Haziran 2021 itibarıyla Actros ve Arocs modellerinde, belirli koşullar altında hayat kurtarabilecek farklı işlevlere sahip yeni Dönüş Asistanı (S1X) sistemi ile değiştirilmeye başlandı. Aktif Yan Görüş Asistanı, yalnızca yardımcı şoför tarafında hareket halinde olan yayalar veya bisikletliler konusunda kamyon şoförünü uyarmakla kalmıyor; aynı zamanda 20 km/s'ye kadar dönüş hızlarında otomatik frenleme uyguluyor ve uyarı seslerine rağmen şoför eyleme geçmediğinde aracı durduruyor. Müdahale gereksinimini direksiyon açısından tespit eden Aktif Yan Görüş Asistanı, ideal şartlarda herhangi bir çarpışmayı önlüyor. Böylece araçlar, dönüş yaparken ciddi yaralanma ve kazalardan kaynaklanan ölümlerin daha da azaltılmasına katkıda bulunuyor.

Yeni: Acil frenleme fonksiyonlu Aktif Sürüş Asistanı 2

Güvenlik açısından bir adım öne çıkan Aktif Sürüş Asistanı - ADA, 2018 yılında yeni Actros'un dünyanın ilk yarı otonom (SAE seviye 2) sürüş yapabilen seri üretim kamyonu olmasını sağlayan sistem olarak ayrı bir öneme sahip. Kamyonun dikey ve yatay yönlendirmesi ile belirli koşullar altında kamyon şoförüne yardımcı olan Aktif Sürüş Asistanı, ayrıca öndeki araç ile mesafeyi otomatik olarak koruyabiliyor. Kamyonun hızlanmasını sağlayabilen sistem, yeterli dönüş açısı veya açıkça görülebilir şerit çizgileri gibi gerekli sistem koşulları karşılandığında direksiyonu da yönlendirebiliyor. Şoförün önündeki araca tehlikeli şekilde yaklaşması durumunda önceden belirlenmiş asgari mesafe tekrar sağlanana kadar kamyonu otomatik olarak frenleyebilen Aktif Sürüş Asistanı, ardından kamyonu bir önceki hızına göre yeniden hızlandırabiliyor.

Haziran 2021'den itibaren mevcut olan ve daha da fazla işleve sahip en yeni nesil Aktif Sürüş Asistanı 2, kamyon şoförünün (örneğin sağlık sorunları nedeniyle) uzun süredir aktif olarak sürüşe devam etmediğini tespit ederse, acil bir frenleme başlatabiliyor. Sistem, ilk olarak görsel ve sesli sinyallerle şoförün ellerini direksiyona koymasını talep ediyor. Ancak, 60 saniye geçtikten ve birden fazla uyarıdan sonra bile; şoför direksiyondaki düğmeler aracılığıyla aracı frenleyerek, yönlendirerek, hızlandırarak veya idare ederek herhangi bir tepki vermezse, dörtlü flaşörler aracılığıyla diğer araçları uyarıyor. Sistem, bir taraftan da kamyon şerit içinde güvenli bir şekilde durana kadar fren yapabiliyor. Sistem tarafından başlatılan acil frenleme manevrası, herhangi bir noktada kick-down işleviyle durdurulabiliyor. Kamyonun durması halinde, sistem yeni elektronik park frenini otomatik olarak devreye alıyor. Ek olarak, sağlık görevlileri ve diğer ilk müdahale ekiplerinin doğrudan kamyon şoförüne ulaşmalarına yardımcı olmak adına da kapı kilitlerinin otomatik olarak açılması sağlanıyor.

Otoyollar ve şehir trafiği için acil durum fren asistanı: Aktif Fren Asistanı 5

Aktif Fren Asistanı 5 - ABA 5’in acil frenleme fonksiyonu, Aktif Yan Görüş Asistanı’nın otomatik frenleme müdahalesi ve Aktif Yan Görüş Asistanı 2'nin otomatik acil durdurma özelliğinden farklılaşıyor. ABA 5, radar ve kamera sistemlerinin bir araya gelmesi ile çalışıyor. ABA 4 ile karşılaştırıldığında, hareket halinde olan yayalara yalnızca kısmi frenleme ile değil; aynı zamanda 50 km/s hıza kadar otomatik tam durma frenleme manevrası başlatarak da tepki verebiliyor.

ABA 5; önünde sürüş halinde olan bir araç, sabit bir engel, karşıdan gelen, karşıdan karşıya geçen, kendi şeridinde yürüyen veya aniden şokla duraksayan bir yaya ile kaza tehlikesinin bulunduğunu tespit ettiğinde, şoföre önceden görsel veya sesli bir uyarı verebiliyor. Sistem, şoförün gerekli karşılığı vermemesi durumunda, ikinci aşamada 3m/s²’ye kadar bir hız düşüşü ile kısmi bir frenleme manevrası başlatabiliyor. Bu da maksimum frenleme performansının yaklaşık yüzde 50'sine karşılık geliyor. Buna rağmen çarpışma kaçınılmaz görünüyorsa; sistem sınırları içerisinde otomatik acil durum tam frenleme manevrası başlatabiliyor ve araç durduktan sonra yeni elektronik park frenini devreye sokabiliyor.

Tüm yardımcı sistemlerin belirli sınırlar dahilinde şoförü mümkün olduğunca desteklemek için tasarlandığını bildiren Mercedes-Benz, yasalar çerçevesinde şoförün aracından tamamen ve nihai olarak sorumlu olduğunun altını çiziyor.

Tehlikeli olarak algıladığı durumlarda kamyon şoförüne aktif olarak destek olabilen söz konusu yardımcı sistemlerin yol güvenliği üzerindeki olumlu etkisi, 2008-2012 yılları arasında 1000'den fazla araçla gerçekleştirilen bir saha testi ile de kanıtlandı. Söz konusu saha testi, şoför asistan sistemlerine sahip kamyonların herhangi bir kazaya karışma olasılığının, aynı tipteki referans araçlardan yüzde 34'e kadar daha düşük olduğunu gösterdi.

#kamyon #mercedesbenz #kamyon şoförleri
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