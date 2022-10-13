Mercedes-Benz Kamyon Finansman’dan kamyon ve otobüs ürün grubu için Ekim ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Kamyon Finansman, Mercedes-Benz çekici/inşaat ve kargo kamyonları ile Mercedes-Benz yolcu otobüslerine yönelik Ekim ayına özel kampanyalar düzenliyor.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman, Aksaray ve Wörth üretimi çekici/inşaat ve kargo kamyonları için Ekim ayı boyunca geçerli olacak kasko ve servis sözleşmesini kapsayan bir finans kampanyası hazırladı. Söz konusu kampanya kapsamında, kurumsal müşteriler 60 aya varan vade seçenekleri ile yeni bir Mercedes-Benz kamyona sahip olabilecekler.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman, Ekim ayında tüm Mercedes-Benz otobüs modellerinde geçerli olacak bir kampanya da gerçekleştiriyor. Kampanya doğrultusunda, kurumsal müşteriler 60 aya varan vade seçenekleriyle tüm Mercedes-Benz otobüs modellerinde yeni bir otobüse sahip olabilecekler.

Kampanyalar hakkında detaylı bilgi için https://www.mercedesbenzkamyonfinansman.com.tr/ sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.