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Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş. CEO’su Gökmen Onbulak, FKB Finansman Şirketleri Sektör Başkanı seçildi!

Finansal Kurumlar Birliği’nin 10. Olağan Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda yeni dönemde Sektör Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökmen Onbulak oldu.

Lojistik 05.07.2022, 12:23
Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş. CEO’su Gökmen Onbulak, FKB Finansman Şirketleri Sektör Başkanı seçildi!

Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş. CEO’su Gökmen Onbulak, Finansman Şirketleri, Finansal Kiralama, Faktoring ve Varlık Yönetim Şirketlerini temsil eden Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) 13 Mayıs’ta gerçekleştirilen 10. Olağan Genel Kurulu’nda, FKB Finansman Şirketleri Sektör Başkanı ve FKB Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçildi.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş. CEO’su Gökmen Onbulak; konu hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Önümüzdeki dönemde, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda müşterilere sunulan finansal ürün, işlem ve hizmetlerin yeni teknolojik altyapılar yardımı ile daha da hızlanmasını sağlayacağız. Hem hizmet kalitesinin üst seviyeye taşınması hem de kredi ve ödeme süreçlerinin tamamının dijital ortama aktarılması ile müşteri deneyimini yeniden şekillendirecek adımların atılması için de çalışacağız.”

#mercedesbenz #Kamyon Finansman
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