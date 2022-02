Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’dan Emay A.Ş.’ye 43 adet Sprinter Minibüs Teslimatı

Merkezi İzmir Alsancak’ta bulunan, İzmir ve Manisa bölgesinde yolcu taşımacılığı faaliyetlerini sürdüren Emay A.Ş., iş ortakları ile birlikte tek seferde verdiği 43 adetlik 2021 model Mercedes-Benz Sprinter 15+1 Minibüs siparişini, şirketin Torbalı’da bulunan garajında düzenlenen törenle teslim aldı.

Faaliyetlerine 1993 yılında otobüs grubuyla başlayan, Mercedes-Benz’in hafif ticari araçlarının Türkiye’de satışına başlamasıyla beraber bu alanda da yatırımlarını gerçekleştiren Emay A.Ş.; personel taşımacılığında bölgesinin en etkili şirketlerinden biri olmayı sürdürüyor. Ekonomik olarak zorlu şartlarda geçen 2021’in ardından tek seferde 43 adet sipariş vererek, 2022’de sektörüne umutla bakarak yatırımlarını arttıran Emay A.Ş., pandemi sonrasında yolcu taşımacılığındaki artışı, kalitesi ve uygun işletim maliyetleriyle Mercedes-Benz modelleriyle sürdürmeyi hedefliyor.

Emay A.Ş.’nin Torbalı’daki garajında düzenlenen teslimat törenine katılan Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak, Has Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Latif Karaali, Has Otomotiv Genel Müdürü Turan Dik, Has Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Özkan Yavru ve Has Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Danışmanı Cihat Demir; araçları Emay A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım, Emay A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cenk Yıldırım, Emay A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ece Yıldırım’a ve iş ortaklarına teslim ettiler.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak: “Pandeminin gölgesinde geçen 2020 ve 2021’in ardından, 2022’de sektörün yeniden yükselişe geçeceğini öngörerek, Sprinter araçlarımızın teslimatlarına hız veriyoruz. 2022’nin en büyük teslimatlarından birini tek seferde 43 adet ile Emay A.Ş. ve iş ortaklarına yaparken, bu yatırım kararlarının kısa sürede kendilerine karlı bir sonuç getireceğini düşünüyorum. Mercedes-Benz markamızı 1993’ten günümüze tercih eden Emay A.Ş. ile sürdürülebilir iş birliğimizin daha uzun yıllar devam edeceğini biliyoruz. Mercedes-Benz markasını tercih eden Emay A.Ş.’ye ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sağladıkları destekler için teşekkür ediyor, yeni araçlarımızın kendilerine hayırlı olmasını diliyoruz.”

Emay A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım: “Kuruluşumuzdan günümüze aralıksız olarak tercih ettiğimiz Mercedes-Benz araçlar ile faaliyetlerimizi arttırarak bugünlere geldik. İzmir ve Manisa bölgesindeki etkinliğimizi yeni araçlarımız ile daha da arttıracağız. 2022’nin hem şirketimiz hem de ülkemiz için çok daha bereketli geçeceğine inanarak önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Bu kararı alırken, bizi yıllardır destekleyen, ailemizden biri olarak gördüğümüz Mercedes-Benz araçları; düşük işletim maliyetleri, kalitesi ve verimli finansal çözümleriyle bir kez daha geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bu kararı alırken sağladıkları destek nedeniyle Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e, küresel tedarik sorunlarına rağmen araç taleplerimizi sağlamalarından dolayı Mercedes-Benz Otomotiv’e ve Has Otomotiv’e teşekkürlerimizi sunarız. Yeni araçlarımızın herkese hayırlısı olmasını diliyoruz.” dedi.

Mercedes-Benz Sprinter

Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 yılından günümüze, hafif ticari araçlar sınıfında fark yaratan Mercedes-Benz Sprinter; Mayıs 2019 itibarıyla yenilenerek “Sprinter Sana Yakışır” sloganı ile satışa sunuldu. Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın farklı seçeneği sunulan Yeni Sprinter, müşterilerin talep ve beklentilerini karşılamak üzere tasarlandı. Aracın temelini, maksimum seviyede modüler bir yapı konsepti oluşturuyor. Bu modüler yapı konsepti ile şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan, okul ve personel servisi hizmeti veren, nakliye ve kurye hizmetleri gerçekleştiren firmalar için yeni çözüm önerileri sunuluyor.

Yeni nesil Sprinter Minibüs’te 10+1’den 22+1 kişiye kadar farklı seçenekler

Türkiye’deki 25 yılı aşkın Sprinter deneyiminin ardından Yeni Sprinter Minibüs; ister personel, ister okul aracı olarak, 10+1’den 22+1 kişiye kadar sunmuş olduğu sınıfının en geniş ürün yelpazesi ve standart olarak sunduğu ayarlanabilir 3 noktalı emniyet kemerli yenilenen koltukları ile her koşulda güvenli bir ortam yaratıyor. Yeni Sprinter’de hem ön hem de yolcu bölümü için ayrı klima sistemi, yeni iç yan kaplamalar, arka hoparlörler, her koltuk sırası için USB girişleri ve telefon koyma yerleri ile de konforlu yolculuk deneyimi artıyor.

Yeni Sprinter’in 5 ton azami yüklü ağırlığa sahip araçlarda kalın teker seçeneği yer alıyor. Bu özellik sayesinde araçlar yüksek yolcu ve taşıma kapasitelerinde bile daha düşük bir yakıt tüketimi sağlıyor.

Yeni Sprinter Minibüs, sahip olduğu elektrik destekli deri direksiyon simidi, süspansiyonlu sürücü koltuğu ve hız sabitleyici seçeneği ile sürüş konforunu artırırken; USB ve Bluetooth ara yüzlü, yüksek çözünürlüklü, geniş dokunmatik ekranlı, akıllı telefon entegrasyonlu Mercedes-Benz multimedya sistemi ile de sürüş keyfine eğlence katıyor. Yeni Sprinter Minibüs modellerinde standart olarak sunulan multifonksiyonel direksiyon sayesinde, hem 5 inç ekrana sahip renkli gösterge panelindeki, hem de 10 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya sistemindeki fonksiyonlara erişim sağlanıyor.

Teknolojik özellikleriyle segmentinde konforlu bir deneyim

Yeni Mercedes-Benz Sprinter’de arkadan itiş ya da önden çekiş seçenekleri sunuluyor. Önden çekişli araçlar, arkadan itişli araçlarla karşılaştırıldığında aracın yük taşıma kapasitesi 50 kg artıyor. Ayrıca önden çekişli araçların 80 mm daha alçak olan yükleme eşiği de ticari kullanımda yüklemeyi önemli oranda kolaylaştırıyor ve kullanım konforunu artırıyor.

Önden çekişli Sprinter modellerinde sunulan 9 kademeli tork konvertörlü otomatik şanzıman, ticari araç pazarında önemli bir yenilik olarak dikkat çekerken, kendini kanıtlamış 6 ileri manuel şanzıman da Yeni Sprinter’in öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Otomatik şanzımanın vites oranları yakıt ekonomisi ile atak sürüş özellikleri arasında mümkün olan en iyi dengeyi sağlıyor. Yeni şanzımanın beraberinde getirdiği bir diğer önemli avantaj ise daha düşük ses seviyesine bağlı olarak artan yol konforu. Geliştirilmiş 6 ileri manuel şanzıman ise vites kolunda rahatsız edici titreşimlerin önüne geçen yapısıyla kullanım konforunu destekliyor.

Yeni nesil Sprinter’de ergonomik tasarımlı konforlu koltuklar, anahtarsız çalıştırma ve optimize edilen iklimlendirme sistemi, öne çıkan yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca, kullanım amacına göre şekillendirilebilen saklama alanları da kullanıcıların kabin içinde düzeni sağlamasını kolaylaştırıyor.

Yeni nesil Sprinter ile güvenlik donanımlarında yüksek standart

Yeni Mercedes-Benz Sprinter, güvenlik alanında yüksek standartlar sunuyor. Mesafe takip sistemi DISTRONIC, “Aktif Fren Asistanı”, “Aktif Şerit Takip Asistanı” ve yorgunluk uyarısı “ATTENTION ASSIST” gibi elektronik asistanlar sürüş güvenliğinde sürücüye destek oluyor. Bu donanımlara ek olarak, görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran “Geri Görüş Kamerası”, 360 derece görüş açısına sahip modern park yardımcısı veya cam silme işlemi esnasında maksimum görüş alanı sunan entegre “Yağmur Tipi Silecek Sistemi”, yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni sürüş destek sistemleri olarak sunuluyor.