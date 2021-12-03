Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’den kamyon modellerinde Aralık ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz yıldızlı araçlara kavuşmak için müşterilerine en uygun finansman paketlerini sunan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon sektörüne katkısını aralıksız devam ettiriyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, Aksaray ve Wörth üretimi Mercedes-Benz 2021 model yılı çekici/inşaat ve kargo kamyonları için, Aralık ayında geçerli olacak servis sözleşmeli, kaskolu finansman kampanyası ile kurumsal müşteriler; yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranı ile bir Mercedes-Benz kamyon sahibi olabiliyorlar.

Detaylar için www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.