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Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’den kamyon modellerinde Aralık ayına özel fırsatlar
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 2021 model çekici/inşaat ve kargo kamyonlarında Aralık ayına özel, kasko ve servis sözleşmeli kampanya sunuyor.
Lojistik 03.12.2021, 15:46
Mercedes-Benz yıldızlı araçlara kavuşmak için müşterilerine en uygun finansman paketlerini sunan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon sektörüne katkısını aralıksız devam ettiriyor.
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, Aksaray ve Wörth üretimi Mercedes-Benz 2021 model yılı çekici/inşaat ve kargo kamyonları için, Aralık ayında geçerli olacak servis sözleşmeli, kaskolu finansman kampanyası ile kurumsal müşteriler; yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranı ile bir Mercedes-Benz kamyon sahibi olabiliyorlar.
Detaylar için www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın Mercedes-Benz bayisine danışılabilir.