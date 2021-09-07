Mercedes-Benz eEconic’in belediye kullanımı için tamamen elektrikle çalıştırma denemeleri tüm hızıyla devam ediyor

Mercedes-Benz Trucks, bir dizi yoğun test ile batarya-elektrikli eEconic’in belediye operasyonları için geliştirilmesi hedefi doğrultusunda kararlı bir şekilde ilerliyor. Test mühendislerinin denemelerdeki odak noktası, aracın güvenliği, performansı ve dayanıklılığı. eEconic’in yaz ve kış aylarında akü ve güç aktarım sistemi testlerinde de kendini kanıtlaması gerekiyor. Araç ayrıca gürültü ölçümleri, elektromanyetik uyumluluk (EMC) ve bozuk yolda test sürüşleri gibi ilave denemelere de tabi tutuluyor. Testler tamamlandıktan sonra eEconic bir sonraki adıma, yani gerçek hayat koşullarında müşteri denemelerine geçecek.

eEconic’in araç mimarisi, Daimler Trucks’ın küresel platform stratejisinden faydalanıyor. Alçak tabanlı kamyon, ağır hizmet dağıtım operasyonları için haziran ayı sonunda dijital dünya lansmanı gerçekleştirilen eActros’u temel alıyor. Bu sebeple eEconic’in merkezi teknik özellikleri, eActros’unkilerle büyük ölçüde aynı. eEconic, çöp toplama aracı konfigürasyonuyla, gelecekte Econic’in tipik çöp toplama güzergâhlarının büyük çoğunluğunu yolda şarj etmeye gerek kalmadan tamamlayabilecek ve yerel olarak CO2 nötr ve sessiz olacak.

Mercedes-Benz Special Trucks Başkanı Dr. Ralf Forcher; “eEconic’i son derece geniş bir test serisine tabi tutuyoruz. Bugüne dek aldığımız sonuçlar, konseptimizin doğru yolda olduğunu gösterdi. eEconic, çöp toplama aracı olarak kullanım için ideal. Yüksek dur-kalk sürüş oranı, güvenilir seviyede planlanabilen, ortalama 100 km’lik günlük rotalar ve bataryaların müşteri depolarında şarj edilebilmesi, bataryalı-elektrikli alçak tabanlı kamyonun görev profili için ideal bir kullanım türü oluşturuyor.” dedi.

Aynı mimari, farklı görev profili: eActros temelinde eEconic

Teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütlesi 27 ton olan eEconic, ilk olarak 6x2/NLA tekerlek düzenine sahip bir çöp toplama aracı konfigürasyonuyla piyasaya sunulacak. eActros’ta olduğu gibi, eEconic’in teknolojik kalbini, iki entegre elektrikli motor ve iki vitesli şanzımana sahip bir elektrikli aks olan tahrik ünitesi oluşturuyor. eEconic seri üretim modelinin bataryası, her biri yaklaşık 105 kWh [*1] enerji kapasitesine sahip üç batarya paketi ile donatılacak. Her iki sıvı soğutmalı motor da 330 kW’lık sürekli motor gücü ve 400 kW’lık azami performans üretiyor. Ek olarak, öngörülü sürüş sırasında, elektrik enerjisi reküperasyon yoluyla geri kazanılabiliyor. Bu, özellikle çöp toplama esnasındaki dur-kalk işlemleri için büyük bir avantaj sağlıyor. Günlük güzergâhlar tamamlandığında, elektrikli kamyonun bataryaları müşteri depolarında bulundurabileceği hızlı şarj istasyonlarında, 160 kW’a kadar şarj edilebiliyor.

Belediye operasyonları için geliştirildi: Güvenli, verimli, ergonomik ve çevre dostu

Geleneksel Econic’in müşteriler tarafından büyük rağbet gören kendini kanıtlamış özellikleri, eEconic’in de bir parçası. Örneğin, “DirectVision Sürücü Kabini”nin alçak koltuk pozisyonuna sahip derin panoramik ön camı, sürücüye diğer yol kullanıcıları ile doğrudan göz teması sağlıyor ve yol trafiğine son derece iyi bir genel bakış sunuyor. Ek olarak; dört kişiye kadar alan sunan geniş sürücü kabininin alçak giriş ve çıkışı, ergonomik avantaj sağlıyor. eEconic, özellikle kentsel kullanımda, yalnızca yerel olarak CO2 nötr tahrik sistemiyle değil, sabahın erken saatlerinde daha düşük gürültü emisyonuyla da öne çıkıyor.

Danışmanlık hizmeti dahil bütünsel bir ekosistem

Mercedes-Benz Trucks, nakliye şirketlerine eMobilite yolunda her aşamada yardımcı olmak için, tıpkı eActros’ta olduğu gibi, eEconic’i, sunduğu tavsiye ve hizmetlere ek olarak, aracın kapasite kullanımını artırmayı ve toplam sahip olma maliyetini optimize etmeyi amaçlayan bir dizi dijital çözümü içeren zengin bir eko-sistemin bir parçası olacak şekilde tasarladı. Örneğin, bir müşterinin mevcut güzergâh planlarını kullanarak, elektrikli kamyonlar için son derece gerçekçi ve anlamlı bir kullanım profili oluşturmak mümkün. Bu e-Danışmanlık hizmeti sadece deponun elektrifikasyonunu içermekle kalmayıp, müşteri istediği takdirde aynı zamanda şarj altyapısı ve elektrik şebekesine bağlantı ile ilgili planlanma, gerekli başvuruların yapılması ve kurulum ile ilgili tüm soruları da kapsıyor.

Batarya ve yakıt hücreli tahrik sistemleri ile ürün yelpazesini elektriklendirmek

Daimler Truck AG, 2039 yılına kadar Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika’da yalnızca sürüş sırasında (“Depodan tekerleğe”) CO2 nötr olan yeni araçlar sunma hedefini benimsedi. Daimler Truck AG, ana satış bölgeleri Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’da araç portföyünün 2022 yılına kadar seri üretim Batarya Elektrikli Araçlara sahip olmasını planlıyor. Şirket, araç portföyüne 2027 yılından itibaren seri üretim hidrojen bazlı yakıt hücreli araçlar ekleyerek yelpazesini zenginleştirmek istiyor. Nihai hedef, 2050 yılına kadar yollarda CO2 nötr ulaşımı gerçek kılmak.

[*1] Bu miktar yaklaşık olarak sistemin çalışmasını sürdürmek için gerekli güvenlik ve performans sınırları dahil olmak üzere yeni bir batarya paketinin enerji içeriğine karşılık gelir.