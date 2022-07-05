Mercedes-Benz eActros, Köln’de atık toplama aracı olarak hizmete alındı

Dünyanın ilk elektrikli ağır hizmet kamyonu olan ve 2021 yılında seri üretime alınan Mercedes-Benz eActros’un ağır işlerde kullanım uygulamalarının kapsamı kademeli olarak genişlemeye devam ediyor. Prototipten seri üretime alınma sürecine kadar Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibinin de önemli katkılar sağladığı eActros’un atık toplama aracı olarak tasarlanan modeli, dünyanın en büyük geri dönüşüm, su ve servis şirketlerinden biri olan REMONDIS tarafından hizmete alındı.

Mercedes-Benz eActros’u atık toplama hizmeti vermek amacıyla Köln’de şehir içinde kullanan REMONDIS, eActros ile Rhineland bölgesinde kentsel atık toplama hizmeti vermeyi de planlıyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi önemli sorumluluklar üstlendi

eActros’un çeşitli kapsamları Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekipleri tarafından geliştirildi. eActros için Kamyon AR-GE ekibinin geliştirdiği bazı sistemler, Daimler Truck çatısı altındaki ağır ticari araçlarda ilk defa yer alırken; başlangıç aküsü ve kabloları ile düşük gerilim güç dağıtma üniteleri gibi sistemlerin sorumluluğu ise tamamen Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekipleri tarafından üstlenildi.

Araçtaki AVAS (Sesli Yaya Uyarı Sistemi), Kabin İçi Acil Durum Sürücü Uyarı Sistemi ile Yüksek ve Düşük Gerilimli Güç Sistemlerini geliştiren Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekiplerinin, global proje destek ve koordinasyonu ile şasi & kabin modelleme ve hesaplama konularında da imzası bulunuyor.