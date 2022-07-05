Mercedes-Benz eActros, Köln’de atık toplama aracı olarak hizmete alındı
Dünyanın ilk elektrikli ağır hizmet kamyonu Mercedes-Benz eActros’un atık toplama aracı olarak tasarlanan modeli REMONDIS firması tarafından hizmete alındı. Dünyanın en büyük geri dönüşüm, su ve servis şirketlerinden biri olan REMONDIS, eActros’u farklı bölgelerde de kullanmayı hedefliyor. 2021 yılında seri üretime alınan eActros’un çeşitli kapsamları Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi tarafından geliştirildi.
Dünyanın ilk elektrikli ağır hizmet kamyonu olan ve 2021 yılında seri üretime alınan Mercedes-Benz eActros’un ağır işlerde kullanım uygulamalarının kapsamı kademeli olarak genişlemeye devam ediyor. Prototipten seri üretime alınma sürecine kadar Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibinin de önemli katkılar sağladığı eActros’un atık toplama aracı olarak tasarlanan modeli, dünyanın en büyük geri dönüşüm, su ve servis şirketlerinden biri olan REMONDIS tarafından hizmete alındı.
Mercedes-Benz eActros’u atık toplama hizmeti vermek amacıyla Köln’de şehir içinde kullanan REMONDIS, eActros ile Rhineland bölgesinde kentsel atık toplama hizmeti vermeyi de planlıyor.
Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi önemli sorumluluklar üstlendi
eActros’un çeşitli kapsamları Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekipleri tarafından geliştirildi. eActros için Kamyon AR-GE ekibinin geliştirdiği bazı sistemler, Daimler Truck çatısı altındaki ağır ticari araçlarda ilk defa yer alırken; başlangıç aküsü ve kabloları ile düşük gerilim güç dağıtma üniteleri gibi sistemlerin sorumluluğu ise tamamen Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekipleri tarafından üstlenildi.
Araçtaki AVAS (Sesli Yaya Uyarı Sistemi), Kabin İçi Acil Durum Sürücü Uyarı Sistemi ile Yüksek ve Düşük Gerilimli Güç Sistemlerini geliştiren Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekiplerinin, global proje destek ve koordinasyonu ile şasi & kabin modelleme ve hesaplama konularında da imzası bulunuyor.