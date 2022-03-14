Mercedes-Benz Actros sahipleri, TruckTraining 2.0 ile araçlarının teknik bilgilerine kolaylıkla ulaşabilecekler

Değişen müşteri ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda sunduğu hizmetleri sürekli yenileyen Mercedes-Benz, yeni nesil Actros kamyonları için “TruckTraining 2.0” adlı bir uygulama hazırladı.

Sürücülerin eğitimlerine ve bilgiye kolay bir şekilde ulaşmalarına büyük önem veren Mercedes-Benz Türk, sürücü eğitmenlerinin bilgi verdiği, yakıt ekonomisi ve güvenlik açısından kritik öneme sahip özet bilgilerin yer aldığı TruckTraining 2.0 uygulamasını Türkiye’deki müşterileri için 2021 sonu itibarıyla Türkçe dil desteği ile sunmaya başladı. App Store ile Play Store’dan ücretsiz bir şekilde indirilebilen, Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda kullanılabilen TruckTraining 2.0 uygulaması, 63 ülkede ve Türkçe dahil olmak üzere toplam 28 dilde sunuluyor.

TruckTraining 2.0 uygulaması; genel kapsamı ile kullanıcıların şanzıman, tahrik, sürüş ve güvenlik gibi araç sistemlerini daha iyi tanımaları, araçlarını daha verimli ve güvenli bir şekilde kullanmaları için görsel ve video destekli çözümleri kapsıyor.

Satış öncesi ve sonrasında sunduğu hizmetlerle her zaman müşterilerinin yanında olan Mercedes-Benz, TruckTraining 2.0 uygulaması ile yeni nesil Actros kamyonlarıyla ilgili teknik bilgilere akıllı telefonlardan kolay bir şekilde ulaşılmasına olanak sağlıyor. Uygulama içerisindeki kısa içerikler, videolar ve eğitmen önerileri; sürücülerin günlük kullanımda ihtiyaç duyacakları özelliklerle ilgili soruların cevaplarına tek bir tuşla ulaşmalarına imkan tanıyor. Kullandıkları araçlarda sunulan teknolojileri doğru bir şekilde öğrenen sürücüler, böylece araçlarını daha güvenli ve ekonomik şekilde kullanabilecekler.

Mercedes-Benz Türk eğitmenleri, bilgiye kolay bir şekilde ulaşabilmeleri için verdikleri eğitimlerde tüm sürücülere TruckTraining 2.0 uygulamasını tavsiye ediyor. Sürücülerin olumlu geri bildirimlerde bulunduğu uygulama; aracın sahip olduğu teknolojileri tanımaları, araçlarını güvenli ve ekonomik bir şekilde kullanmaları açısından sürücülere çok değerli bilgiler sunuyor.

Mercedes-Benz, müşterilerinden aldığı geri dönüş ve talepler doğrultusunda TruckTraining 2.0 uygulamasını global kapsamda güncellemeye devam edecek.

TruckTraining 2.0’yi akıllı telefonlarında kullanmak isteyenler, App Store ve Play Store üzerinden uygulamaya ulaşabiliyorlar.