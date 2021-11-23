Mercedes-Benz Actros 25 yaşında

Premium uzun yol ağır hizmet kamyonu Actros, beş nesliyle tüm dünyada hizmet veriyor.

Her neslinde sunulan yenilikler sayesinde Mercedes-Benz Actros, 1996’dan bu yana sektörün yeni standartlarını belirliyor .

Engellere bağımsız olarak tepki veren acil durum fren yardımcısı sistemi, Dönüş Asistanı veya yarı otonom sürüş için yardımcı sistem (Seviye 2) gibi sayısız teknik dönüm noktasının lansmanı, Actros ile gerçekleştirildi.

Uzun yol ağır hizmet segmenti için tasarlanan Yeni eActros ise Ekim 2021’den itibaren seri üretime başladı.

Mercedes-Benz Trucks Pazarlama, Satış ve Hizmetler Yöneticisi Andreas von Wallfeld, “Actros, çeyrek asırdır ürün portföyümüzün amiral gemisi. Premium model serisinde dünya çapında 1.4 milyondan daha fazla satılmış olması, müşteri memnuniyetinin açık bir göstergesidir.” dedi.

Actros’un her neslinin, Avrupa genelindeki ticari araç gazetecileri tarafından verilen “Yılın Uluslararası Kamyonu” ödülünü kazanmış olması, bu model serisinin olağanüstü başarısının bir kanıtı. “Yılın Uluslararası Kamyonu” ödülü, jüri kurallarıyla uyumlu olarak; verimlilik, emisyon, emniyet, sürüş ve konfor konularında avantaj sağlamasının yanında, sunduğu yeniliklerle karayolu taşımacılığına en büyük katkıyı yapan kamyona verilen bir unvandır.

Yeni standartlar ortaya koyuldu

1996 yılından bu yana, tüm Actros nesilleri, emniyet, ideal yakıt tüketimi, ağ iletişimi ve konfor konularında öncü bir rol oynadı. Actros 1 olağanüstü elektronik fren sistemi (EBS), otomatikleştirilmiş vites değişimi, CAN veri yolu ve düz zeminli büyük kabiniyle öne çıkıyordu. Actros 2’de öne çıkanlar yenilikler arasında; adaptif hız sabitleyici, Aktif Fren Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Powershift şanzıman ve yeni depolama konsepti bulunuyordu. Actros 3; ışık ve yağmur sensörü, daha da geliştirilmiş acil durum fren sistemi, Aktif Fren Asistanı ve güncellenmiş Powershift şanzımanı gibi etkileyici özellikleri barındırıyordu. Actros 4 ise Euro 4 özellikli yeni nesil motoru, GPS, Hız Sabitleyici, Predictive Powertrain Control, gelişmiş Powershift şanzıman, yaya tespiti yapabilen geliştirilmiş Aktif Fren Asistanı 4 ve Dönüş Asistanı ile tamamen yeni standartlar belirledi.

Dört dünya lansmanıyla geldi: Yeni Actros

2018 yılından bu yana piyasada olan Actros 5, dört dünya lansmanıyla tanıtıldı. Yarı otomatik sürüş (Seviye 2) için dünyadaki ilk yardımcı sistem olan Aktif Sürüş Asistanı (ADA), Actros 5 ile seri üretime geçti. ADA, kamyonun dikey ve yatay yönlendirmesi ile belirli koşullar altında sürücüye aktif olarak yardımcı olmasının yanında öndeki araçla olan mesafeyi otomatik olarak koruyabiliyor. Bu sistem, kamyonun hızlanmasını sağlayabilmesinin dışında, yeterli dönüş açısı veya açıkça görülebilir şerit çizgileri gibi gerekli sistem koşulları karşılandığında direksiyonu da yönlendirebiliyor. Aktif Fren Asistanı 5 ile yayalar için çok daha gelişmiş koruma sağlanıyor. Sistem, hareket eden yayalara çarpmamak için azami frenleme uygulayabiliyor. Actros’ta dış aynalar yerine sunulan MirrorCam donanımı sayesinde ilk defa bir kamyonun dış aynaları da kaldırıldı.

Actros’un dördüncü lansmanı sürücü çalışma alanına uygulandı. Direksiyon simidinin arkasındaki ana renkli ekran ve dokunmatik ekran niteliğindeki ikincil ekran, Yeni Actros’un multimedya kokpitini oluşturuyor. Haziran 2021’den bu yana, son nesil Actros’ta ikinci nesil Aktif Sürüş Asistanı (ADA 2) opsiyonel ekipman olarak sunulmaya başlandı. Bu ekipmana alt özellik olarak dâhil edilen Acil Durum Fren Asistanı, görsel ve sesli uyarılara rağmen sürücünün direksiyona müdahale etmediği durumda acil durum freni uygulayabiliyor. Haziran 2021’den bu yana Actros’ta sunulan geliştirilmiş dönüş yardım sistemi Active Sideguard Assist artık yalnızca sürücüyü ön yolcu tarafındaki hareket halindeki yayalar veya bisikletlilerle ilgili uyarmakla kalmayıp, sürücü yanıt vermezse aracı durdurmak için 20 km/s hıza kadar olan dönüşlerde otomatik fren de uygulayabiliyor.

Etkileyici özel üretim modeller

Mercedes-Benz, yeniliği seven profesyonel kamyon sürücüleri ile kişisel tarza ve yüksek konfora önem veren, kendi araçlarını kullanıp araçlarını evi gibi gören nakliye sürücüleri için seri üretim modellerinin yanı sıra düzenli olarak Black Liner ve White Liner, Edition 1 veya sadece geçtiğimiz yıl sunulan Edition 2 gibi sınırlı sayıda özel üretim modelleri de piyasaya sürüyor. İç ve dış mekandaki ek özellikler ve özel tasarım öğeleri ile araçlar her zaman yüksek tanınırlık düzeyine sahip benzersiz bir karaktere kavuşuyor.

eActros: Şarj edildi ve yola çıkmaya hazır

Son olarak, eActros’la birlikte 2021 yılında Mercedes-Benz kamyonlarında yeni bir dönem başladı. Özellikle ağır hizmet taşımacılığı için tasarlanan Mercedes-Benz yıldızlı ilk seri üretim elektrikli kamyon, Haziran 2021’in sonunda tanıtıldı. eActros’un teknolojik merkezi, iki kademeli şanzıman ve iki adet entegre elektrikli motordan oluşan tahrik ünitesinden oluşuyor. Bu iki motor, muazzam sürüş kolaylığı ve yüksek sürüş dinamiği sağlıyor. Sessiz ve sıfır emisyonlu elektrikli araçlar gece teslimatları için uygun olduğu gibi dizel araçların yasak olduğu şehirlerde de şehir içi trafiğine uygun. eActros, Mercedes-Benz Trucks’ın yerel olarak CO2 nötr karayolu taşımacılığına yönelik açık bir taahhüttür.