Meiller Damper, Doğuş Otomotiv Distribütörlüğünde Yeniden Türkiye‘de

Yeni dönem distribütörlük anlaşması Almanya’nın Münih şehrinde Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü Tolga Senyücel, Meiller Satış ve SSH Müdürü Volkan Kahya, Scania Pazarlama Müdürü Levent Can Özokutucu, F.X. Meiller CEO’su Dr. Daniel Böhmer, Yurtdışı Pazarlar Müdürü Christian Weinmann ile Türkiye ve Yurtdışı Pazarlar Bölge Müdürü Wolfgang Gebhart’ın katılımı ile imzalandı.

“İşbirliğimiz sektöre hayırlı olsun“

İmza töreninin ardından bir açıklama yapan Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu “Doğuş Otomotiv ile dünyanın en önde gelen römork ve damper üreticilerinden Meiller arasındaki işbirliği yıllar öncesine dayanıyor. Doğuş Meiller markası ile 2008 yılında Sakarya’da başladığımız üretim süreci, 2015 yılında kadar devam etmişti. 2015 yılında karşılıklı anlaşma ile sona eren işbirliğimiz, attığımız bu karşılıklı imzalar ile yeniden başladı. İşbirliğimizin başta ağır ticari araç sektörümüz olmak üzere, tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum“ dedi.

“Müşteri taleplerini dinledik“

Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü Tolga Senyücel, Türk kullanıcılarının Meiller markasını yakından tanıdığını hatırlatarak “Hizmet verdiğimiz sektör sürekli gelişiyor. İnşaat yatırımlarının sürekliliği yeni taleplere yol açıyor. Sektör geliştikçe müşterilerden gelen kalite bakımından en yüksek standartlara sahip Meiller Damper isteklerine kayıtsız kalmak istemedik. Bu yılın ikinci yarısından itibaren ilk etapta Yarım boru tipi yarı römork damper modelimizi müşterilerimiz ile buluşturacağız. Klasik tip Alüminyum yarı römork damperler de ürün portföyünde taleplere göre müşterilere sunulacaktır“ şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde 7 farklı noktada satış ve servis hizmetleri Doğuş Otomotiv tarafından sağlanacak olan Meiller markalı yarı römork damper ürünlerinin Temmuz ayında pazara sunulması hedefleniyor.